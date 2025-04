Rallye Kanarische Inseln: Škoda Crews reisen gut vorbereitet zur neuesten Asphaltherausforderung der Rallye-Weltmeisterschaft

Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) macht zum allerersten Mal auf den Kanarischen Inseln Station. Die gleichnamige Rallye feiert vom 24. bis 27. April ihr WM-Debüt. Der Service-Park des vierten Saisonlaufs befindet sich in Las Palmas, der Hauptstadt von Gran Canaria. Die Teilnehmerliste der WRC2-Kategorie umfasst 34 Crews, darunter mit Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2) auch die Meister von 2022.

Vor drei Jahren errangen Lindholm/Hämäläinen mit ihrem Škoda Fabia RS Rally2 evo von Toksport WRT den WRC2-Titel. Ihren bislang letzten Einsatz für das Škoda Kundenteam absolvierten sie 2023, als die beiden Finnen mit einem Škoda Fabia RS Rally2 bei der Rallye Kroatien den dritten Platz erreichten. Bei dem bevorstehenden WM-Lauf kehrt das Duo in ein solches Rallye-Auto aus Mladá Boleslav zurück. „Es fühlt sich an als kämen wir wieder nach Hause. Ich bin glücklich, erneut den Škoda Fabia RS Rally2 fahren zu können“, freut sich Lindholm, der mit Škoda wieder an alte Erfolge anknüpfen will.

Seine Teamkollegen Nikolay Gryazin und Konstantin Aleksandrov feierten eine perfekte Generalprobe: Mit einem Škoda Fabia RS Rally2 gewannen die beiden den ersten Lauf zur FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 2025, die ausschließlich auf befestigten Pisten ausgetragene Rallye Sierra Morena auf dem spanischen Festland. „Ich weiß, wie gut der Škoda Fabia RS Rally2 auf Asphalt funktioniert. Ich kann es kaum erwarten, mich der Herausforderung der ebenen Straßen und der starken Konkurrenz bei der Rallye Kanarische Inseln zu stellen“, blickt Gryazin seinem ersten WRC2-Start des Jahres entgegen.

14 der 34 Teilnehmer in der WRC2-Kategorie vertrauen am kommenden Wochenende auf eine Rally2-Version des Škoda Fabia, darunter auch Roberto Dapà/Luca Guglielmetti (Delta Rally Team). Das italienische Duo kämpft um Punkte für die WRC2 Challenger-Wertung. Der Ehrenpreis für die weiteste Anreise zum Event auf Gran Canaria geht an Osamu Fukunaga/Misako Saida, die ihren Škoda Fabia RS Rally2 aus Japan mitbringen.

Der 24-jährige Robert Virves und sein Beifahrer Jakko Viilo haben sich nicht für die Punktewertung der WRC2 eingeschrieben. Trotzdem wollen die Esten im Škoda Fabia RS Rally2 wichtige Erfahrungen auf Asphalt sammeln, bevor sie bei den kommenden Schotterveranstaltungen wieder auf WM-Punktejagd gehen.

Die aktuell bestplatzierten Škoda Fahrer der WRC2-Wertung, der Brite Gus Greensmith und Fabrizio Zaldivar aus Paraguay, lassen die Rallye Kanarische Inseln aus. Der erstmals als WM-Lauf ausgetragene Event zählt nicht zu ihrem Jahresprogramm – die Teams dürfen nur bei maximal sieben Veranstaltungen Punkte sammeln.

Als Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft umfasst die Rallye Kanarische Inseln 18 Asphaltprüfungen über eine Gesamtlänge von 301,30 Kilometern. Der Service-Park befindet sich im Stadion von Gran Canaria, die Startzeremonie findet am Donnerstag (24. April) im Zentrum von Las Palmas statt. Die Freitagsetappe setzt sich aus sechs Wertungsprüfungen (WP) über 118,84 Kilometer zusammen, am Samstag folgen sieben weitere WP mit einer Länge von 124,08 Kilometern. Sonntag erreichen die Teams nach 58,38 Wertungskilometern und fünf WP den Parque del Sur in Maspalomas. Dort soll gegen 13:35 Uhr die Siegerehrung beginnen.

Wussten Sie, dass …

… das WRC-Debüt bereits die 49. Ausgabe der Rallye Kanarische Inseln ist? Die erstmals 1977 ausgetragene Veranstaltung zählte viele Jahre zur FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC), der Intercontinental Rally Challenge (IRC) und der Spanischen Rallye-Meisterschaft.

... drei Škoda Crews auf der Siegerliste der Rallye stehen? In der Zeit, als die Veranstaltung zur Intercontinental Rally Challenge (IRC) gehörte, triumphierten Jan Kopecký/Petr Starý (2010), Juho Hänninen/Mikko Markkula (2011) und Jan Kopecký/Pavel Dresler (2012). Das letztgenannte Duo wiederholte diesen Erfolg im Jahr 2013 auf ihrem Weg zum Titelgewinn in der FIA Rallye-Europameisterschaft.

... die Wertungsprüfungen der Rallye Kanarische Inseln spektakuläre Szenerien von vulkanischen Gipfeln bis zu herrlichen Küstenansichten bieten?

Gesamtwertung WRC2/Fahrer (nach drei von 14 Rallyes)

1. Oliver Solberg (SWE), Toyota, 35 Punkte

2. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 25 Punkte

3. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 25 Punkte

4. Fabrizio Zaldivar (PRG), Škoda, 23 Punkte

FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2025

Rallye Monte Carlo, 22. – 26. Januar

Rallye Schweden, 13. – 16. Februar

Safari-Rallye Kenia, 20. – 23. März

Rallye Kanarische Inseln (ESP), 24. – 27. April

Rallye Portugal, 15. – 18. Mai

Rallye Italien Sardinien, 5. – 8. Juni

Akropolis-Rallye Griechenland, 26. – 29. Juni

Rallye Estland, 17. – 20. Juli

Rallye Finnland, 31. Juli – 3. August

Rallye Paraguay, 28. – 31. August

Rallye Chile Bio Bío, 11. – 14. September

Rallye Zentraleuropa (CZE/AUT/DEU), 16. – 19. Oktober

Rallye Japan, 6. – 9. November

Rallye Saudi-Arabien, 27. – 30. November

