HSV tritt erstmalig in der Virtuellen Bundesliga an

Der Hamburger SV nimmt erstmals an der von der DFL organisierten Deutschen Meisterschaft im virtuellen Fußball teil. Ein offizieller Einstieg in den eSports-Bereich ist vorerst nicht geplant, die Teilnahme dient zunächst dazu, das spannende Geschäftsfeld besser kennenzulernen.

Die offizielle Deutsche Meisterschaft im virtuellen Fußball wird seit fünf Jahren von der DFL organisiert und erfreut sich großer Beliebtheit bei jungen Bundesliga-Fans. Inzwischen ist die Virtuelle Bundesliga - kurz VBL - das wichtigste Turnier für die Fußballsimulation EA SPORTS FIFA im deutschsprachigen Raum. Der HSV erhält zwei Wildcards für die Teilnahme an der VBL 2018 und wird in diesem Jahr jeweils einen Playstation- sowie einen Xbox-Spieler für die Play-offs des Turniers benennen. Die VBL-Play-offs mit den besten 128 Teilnehmern finden am 10. und 11. März 2018 in Düsseldorf statt. Das Finale folgt dann am 31. März 2018 in Dortmund mit den besten 24 FIFA-Spielern der Bundesliga.

"Uns ist bewusst, dass wir neue Formate zur Begeisterung und Bindung der 'Digital Millennials' entwickeln müssen. Wir möchten die Teilnahme an der Virtuellen Bundesliga 2018 dazu nutzen, die Branche besser kennenzulernen und die Wirkung auf bestehende und neue Zielgruppen sowie unsere Partner und Sponsoren zu testen. Das Projekt ist kein HSV-Einstieg in den eSports - es dient lediglich als Testballon. Wir sind gespannt und freuen uns jetzt auf die Umsetzung unserer Ideen", stellt Florian Riepe, Direktor Marketing und internationale Märkte beim HSV, klar.

Dabei stellt der HSV gemeinsam mit dem langjährigen und strategischen Vermarktungspartner Lagardère Sports sowie der eSports-Agentur eSportsReputation ein VBL-Team zusammen. Die erste Wildcard geht an FIFA-Profi Daniel Tissarek, der für den Liga-Dino auf der Playstation antreten wird. Tissarek nahm bereits mehrmals am Finale der Virtuellen Bundesliga teil und trägt die Raute seit Jahren im Herzen. Die zweite Wildcard für die Xbox wird ab heute in einem mehrstufigen Qualifikationsprozess an ein norddeutsches FIFA-Talent vergeben.

Neben dem exklusiven Qualifikationsturnier wird der HSV auch einen Workshop zum Thema "eSports - ein Blick hinter die Kulissen" für 10- bis 14-jährige HSV-Fans und interessierte Eltern im Volksparkstadion anbieten.

Quelle: HSV Fußball AG (ots)