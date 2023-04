Ferrari verpflichtet sechs neue Esports-Fahrer

Ferraris Präsenz im eSport ist merklich gewachsen, seit es das neueste F1-Team geworden ist, das sich dem Sim-Racing verschrieben hat. Ferrari hat mit F1 Esports an verschiedenen virtuellen Rennen teilgenommen. Für 2023 hat Ferrari bereits angekündigt, einen Vertrag mit den F1 Esports-Siegern B. Boroumand und N. Longuet sowie Jonathan Riley, Champion der Ferrari Esports-Serie unterzeichnet zu haben.

Dies berichtet gg.bet. Sechs neue Fahrer wurden jetzt verpflichtet, darunter zwei rFactor 2-Spezialisten, drei ACC-Spezialisten und ein F1-Esports-Profi. Die ersten bemerkenswerten Neuverpflichtungen sind D. Jordan und A. Siebel, zwei Namen, die bereits mit Red Bulls rFactor 2-Wettbewerb verbunden sind. Jordan und Siebel nahmen an Veranstaltungen wie Le Mans Virtual und Formula Pro teil. Letzterer kämpfte um die Formel-SimRacing-Meisterschaft und verlor knapp gegen Collin Spork. Ferrari bestätigte in einer Pressemitteilung, dass Jordan und Siebel in der neu aufgelegten GT-Challenge-Serie antreten werden. Sie begann am 27. März und wird in den nächsten sechs Wochen jeden Montag stattfinden. Die Fahrer treten in umgekehrter Reihenfolge mit GT3-Fahrzeugen in einem 15-minütigen Sprint und einem 5-minütigen Top-10-Rennen an. Derzeit ist die GT Challenge die einzige Meisterschaft, in der Jordan und Siebel für Ferrari antreten. Sie werden jedoch auch in der Le Mans Virtual Series antreten können, sobald diese später in diesem Jahr in ihre dritte Saison startet. Mit den beiden ebenfalls renommierten Hochleistungs-Open-Wheel-Rennfahrern könnte Ferrari einen Weg finden, in die Formel Pro einzusteigen. Obwohl die Serie ein strenges Verfahren für die Aufnahme von Teams hat, kann für einen so berühmten Namen wie Ferrari eine Ausnahme gemacht werden. Mit der kommenden SRO Esports Sim Pro LAN-Serie hat Ferrari einige großartige Neuzugänge in seiner ACC-Division unter Vertrag genommen.



Jordan Sherratt tritt neben Jonathan Riley dem Ferrari Esports-Mannschaft bei. Der Südafrikaner ist der Lamborghini The Real Race EMEA Champion 2021 und fuhr letztes Jahr für SRO Esports für das Lamborghini Esports Team. Zusammen mit dem ehemaligen Ferrari F1 Esports Pro Championship-Fahrer Gianfranco Giglioli und dem aktuellen Ferrari Esports Manager Giorgio Simonini sicherten sie sich eine günstige Position und den Sieg bei den ersten Intercontinental GT Challenge Esports Bathurst 12 Hours. Simonini war zuvor auch Direktor der inzwischen aufgelösten professionellen Abteilung von GTWR Esports. Von dort kamen auch einige Fahrer zur Scuderia. Chris Harteveld ist der amtierende Champion der GT World Challenge Esports America Silver-Klasse. Er hat sogar James Baldwin beim FIA ​​Motorsport Games Esports Cup in Schwierigkeiten gebracht und Baldwin geholfen, Gold zu gewinnen. Ebenfalls von GTWR kommt Andrea Capoccia, die sich mit dem aktuellen Veloce-Fahrer Luke Whitehead und dem aktuellen Unicorns of Love-Fahrer Niklas Houben zusammengetan hat, um Runde 3 des ERL Summer Cup bei ACC zu gewinnen. Sherratt und Harteveld werden lokal im GT World Challenge Endurance Cup in Sim Pro fahren. Sie werden von Riley und Capoccia bei den Intercontinental GT Challenge Esports Enduros begleitet.

----