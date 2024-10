1. Bundesliga: Bayern verteidigen mit Sieg gegen VfB Tabellenspitze

In der Samstagabendpartie des 7. Bundesliga-Spieltags hat der FC Bayern München mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart die Tabellenspitze verteidigt.

Es brauchte allerdings eine zweite Halbzeit und einen auf Betriebstemperatur aufgewärmten Harry Kane, um das Torfeuerwerk zu starten. Kane traf in der 57., 60. und 80. Minute, und schließlich durfte Coman noch den Deckel drauf machen (89. Minute). Vorher hatten sie die Stuttgarter zwar auch schon unter Kontrolle, aber nichts klappte so richtig.



Die Bayern sind damit zurück auf Platz eins der Tabelle, allerdings punktgleich mit den Leipzigern. Stuttgart rutscht auf Position neun.

1. Bundesliga: Union gewinnt in Kiel

Im ersten Sonntagsspiel des siebten Bundesliga-Spieltags hat Union Berlin 2:0 bei Holstein Kiel gewonnen.

Die Hauptstädter präsentierten sich von Beginn an konzentriert, während die Hausherren zunächst offensiv gar nicht stattfanden. Dennoch gingen die Berliner nur mit einer knappen Führung in die Pause - Aljoscha Kemlein erzielte in der 18. Minute den einzigen Treffer des ersten Durchgangs.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Störche zunächst mit mehr Aggressivität aus der Kabine. Union konnte aber die Kontrolle schnell wieder zurückgewinnen und ließ letztendlich nichts mehr anbrennen. In der 88. Minute machten die Gäste schließlich mit einem Tor von Tom Rothe nach einer Ecke den Deckel drauf.

Die Berliner rücken dank des Sieges auf den fünften Platz vor, während Kiel Vorletzter bleibt. Für Kiel geht es am Samstag bei Vizemeister Stuttgart weiter, Union ist am kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt gefordert.

1. Bundesliga: Bremen gewinnt deutlich in Wolfsburg

Zum Abschluss des 7. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen 4:2 beim VfL Wolfsburg gewonnen. In der Tabelle klettert Bremen damit auf Rang acht, Wolfsburg rutscht auf Platz 13.

Werder war von Anfang an besser, aber Wolfsburg ging trotzdem in der 19. Minute durch Tiago Tomás in Führung, Bremen konnte erst in der extra langen Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Mitchell Weiser ausgleichen (45.+5 Minute).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs waren beide Mannschaften dann für eine Viertelstunde gleichwertig, es hagelte Torchancen auf beiden Seiten, aber nur Felix Agu bekam ihn für Werder in der 51. Minute rein. Im weiteren Verlauf bekamen die Gäste dann immer mehr Kontrolle, Marvin Ducksch, der zwei weitere Treffer vorbereitete, brachte den Ball in der 67. Minute selber ins gegnerische Tor.

Nachdem Wolfsburgs Patrick Wimmer in der 68. mit Rot vom Platz geschickt wurde, konnte Bremen weiter erhöhen, Marco Grüll traf in der 72. Minute für die Gäste. Wolfsburg, obwohl technisch unterlegen und jetzt in Unterzahl, wollte sich nicht aufgeben, Joakim Mähle brachte in der 79. Minute immerhin noch den Anschluss und konnte auch später immer wieder durch Konter gefährlich werden.

