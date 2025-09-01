Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Sport DFB-Pokal-Auslosung: BVB muss nach Frankfurt - Köln empfängt Bayern

DFB-Pokal-Auslosung: BVB muss nach Frankfurt - Köln empfängt Bayern

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 06:35 durch Sanjo Babić
DFB-Pokal Logo Bild: DFB
DFB-Pokal Logo Bild: DFB

In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es zum Topduell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund.

Für den FC Bayern München, der erst spät das Weiterkommen in Wiesbaden klarmachen konnte, geht es derweil zum 1. FC Köln. Pokalschreck Arminia Bielefeld muss zu Union Berlin. Die einzigen verbliebenen Mannschaften aus dem Amateurtopf, FV Illertissen und Energie Cottbus, empfangen den 1. FC Magdeburg beziehungsweise RB Leipzig.

Die weiteren Paarungen: 1. FC Heidenheim - Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC, Hertha BSC - SV Elversberg, SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern, SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04, FC Augsburg - VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg, SC Paderborn - Bayer 04 Leverkusen, 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg - Holstein Kiel und FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte mark in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige