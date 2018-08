Kovac-Gespräch mit Lewandowski: „Wir werden ihn mit Sicherheit nicht abgeben“

Nach einer persönlichen Aussprache zwischen Trainer Niko Kovac und dem zuletzt wechselwilligen Stürmer Robert Lewandowski will der Profi nun doch beim FC Bayern bleiben. „Es ist richtig, dass Robert und ich vergangene Woche ein Gespräch hatten“, bestätigt Kovac in der Mittwochsausgabe von SPORT BILD. „Robert weiß, wie ich über ihn denke und was ich von ihm halte. Der ganze Klub kennt die Qualitäten, die er besitzt. Er ist weltweit sicherlich unter den Top drei Stürmern auf dieser Position. Wir werden ihn daher mit Sicherheit nicht abgeben. Das ist die Aussage, die ich ihm mitgegeben habe. Robert hat das akzeptiert. Das hat mich sehr gefreut.“

Der Trainer schließt zudem endgültig eine Verpflichtung von seinem Frankfurter Ex-Spieler Ante Rebic aus: „Ante ist eine starke Persönlichkeit und toller Spieler, der sich in den letzten zwei Jahren bei Frankfurt und bei der Weltmeisterschaft mit Kroatien super entwickelt hat. Wenn man sich aber unseren Kader anschaut, sieht man, dass wir eine sehr hohe Qualitätsdichte auf seinen Positionen haben. Eine Verpflichtung von Ante Rebic macht für uns daher keinen Sinn. Stand jetzt, wie auch Stand morgen.“ Quelle: SPORT BILD