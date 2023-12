DFB-Pokal: Gladbach schlägt Wolfsburg - St. Pauli weiter

Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg 1:0 gewonnen.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg 1:0 gewonnen. In einer intensiven und zugleich ausgeglichenen Partie war Gladbach die etwas ausdauerndere Mannschaft. Kurz vor einem möglichen Elfmeterschießen traf in der 120. Spielminute Manu Kone.

Im parallel laufenden Achtelfinal-Spiel schlug der FC St. Pauli den FC 08 Homburg 4:1. Konnte Markus Mendler (28.) für Homburg in der ersten Hälfte noch das Tor von Hauke Wahl (24.) ausgleichen, gewann St. Pauli in der zweiten Halbzeit die Dominanz über das Spiel: Für die Mannschaft trafen Elias Saad (64.), Marcel Hartel (68.) und Johannes Eggestein (73. Minute).

Lautern schlägt Nürnberg - Düsseldorf weiter



Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg 2:0 gewonnen.

Lautern war die etwas aktivere Mannschaft, scheiterte jedoch häufig an der starken Defensive der Franken. Der Club fand dagegen schlechter ins Spiel. Nur langsam zahlten sich die Bemühungen von Kaiserslautern aus: Richmond Tachie traf in der 75. Minute, Ragnar Ache erhöhte nur drei Minuten später auf 2.0.

Im parallel stattfindenden Achtelfinal-Spiel gewann Fortuna Düsseldorf gegen den der 1. FC Magdeburg 2:1. Für Magdeburg traf Baris Atik in der 15. Minute, für Düsseldorf trag Jonas Niemiec in der 87. sowie in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Quelle: dts Nachrichtenagentur