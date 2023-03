Salih Özcan: Schwierige Situation beim BVB nagt an Modeste

Die schwierige Situation bei Borussia Dortmund nagt laut BVB-Profi Salih Özcan an Stürmer Anthony Modeste. "Dass ein Stürmer nicht glücklich ist, wenn er wenig spielt und nicht trifft, das ist doch klar", sagte der türkische Nationalspieler im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

"In Köln hat sich vieles um Tony gedreht. Natürlich auch das Spiel, das mit den vielen Flanken in den Strafraum ganz wesentlich auch auf ihn ausgerichtet war. Hier ist der Spielstil ein anderer und die Konkurrenz größer. Ich denke nicht, dass Tony grundsätzlich mit dem Wechsel hadert, der BVB hat ihm mit 34 Jahren die Chance gegeben, zum ersten Mal in seiner Laufbahn in der Champions League zu spielen", so Özcan weiter.



Gegen seinen Ex-Klub Köln sieht der Mittelfeldspieler am Samstag seine Mannschaft zwar in der Favoritenrolle, dennoch rechnet er mit einem schwierigen Duell: "Ich erwartet ein sehr intensives Spiel. Und es wird wohl enger zugehen als viele vielleicht denken. Wir müssen vor allem die Kölner Konter unterbinden, da ist der FC besonders gefährlich. Wenn wir unseren Spielstil durchdrücken und dominant agieren, dann bin ich überzeugt davon, dass die drei Punkte in Dortmund bleiben."

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)