Formel 1: Verstappen gewinnt Großen Preis der Emilia-Romagna

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das siebte Rennen der Formel-1-Saison in Italien gewonnen. Als Zweiter fuhr in Imola Lando Norris (McLaren) über die Ziellinie, dessen Teamkollege Oscar Piastri komplettierte das Podium.

Piastri war am Sonntag von der Pole-Position gestartet - in der ersten Kurve wurde er aber durch ein spektakuläres Manöver von Verstappen überholt. Danach konnte der amtierende Weltmeister zunächst einen komfortablen Vorsprung herausfahren. Später wurde er vor allem von Norris gejagt, der aber Pech hatte, dass direkt nach seinem das virtuelle Safety-Car zum Einsatz kam. Verstappen konnte somit ohne Platzverlust an die Box kommen.



Nach einem Defekt beim Mercedes von Kimi Antonelli wurde es ab der 46. Runde aber doch nochmal spannend, da das Safety-Car auf die Strecke kam. Die Spitzenfahrer wechselten teilweise nochmal die Reifen und das Feld wurde eng zusammengeschoben. Bei der Freigabe des Rennens in der 53. Runde konnte Verstappen aber vorn bleiben und die Führung bis zum Schluss verteidigen.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Lewis Hamilton (Ferrari), Alex Albon (Williams), Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) und Carlos Sainz (Williams). Isack Hadjar (Racing Bulls) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Yuki Tsunoda (Red Bull) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Sauber) landete auf dem zwölften Platz. Das nächste Rennen findet in einer Woche in Monaco statt.

