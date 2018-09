Champions League: Bayern gewinnen in Lissabon

In der Champions League haben die Bayern bei Benfica Lissabon mit 2:0 gewonnen.

Robert Lewandowski (10.) und Renato Sanches (54.) schossen die beiden Siegtreffer. Lissabon war zwar nicht chancenlos, die Bayern waren aber trotzdem deutlich überlegen. Lange vor Ende verließen viele Portugiesen das Stadion.



Kurz vor Ende wurde Thomas Müller eingewechselt und absolvierte damit doch noch sein 100. Champions-League-Spiel.

Hoffenheim unentschieden bei Schachtjor Donezk



In der Champions League hat 1899 Hoffenheim am Mittwochabend mit einem 2:2 unentschieden bei Schachtjor Donezk gespielt und damit sein Debüt in der Königsklasse absolviert. Florian Grillitsch brachte die deutschen Gäste in der 6. Minute das erste Mal in Führung, Ismaily glich in der 28. Minute aus. In der 39. Minute ging Hoffenheim erneut in Führung, diesmal durch Havard Nordtveit. Dabei blieb es dann lange, Schachtjors Maycon glich erst in der 81. Minute erneut aus. In den letzten Minuten mussten die Hoffenheimer selbst um den einen Punkt zittern.

Quelle: dts Nachrichtenagentur