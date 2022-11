3. Liga: Nach Elfmeter-Ärger: Dresden stagniert weiter

Der SV Waldhof Mannheim verliert trotz Führung mit 1:3 in Halle. Mannheims Trainer Christian Neidhart ärgerte sich: "Wenn´s eine Goldmedaille dafür geben würde, den Gegner stark zu machen, dann hätten wir den Koffer voll." Der MSV Duisburg kommt gegen Aufsteiger Bayreuth nach einer schwachen 1. Halbzeit nicht über eine 1:1 hinaus. Trainer Ziegner fand deshalb deutliche Worte: "Das war eine Frechheit, wie wir in der 1. Hälfte aufgetreten sind."

Der Auer Interimstrainer Carsten Müller forderte nach der 0:3-Niederlage in Köln die eigene Vereinsführung: "Wir müssen uns jetzt in der Pause auch erstmal sammeln und uns klar einen Plan vorbereiten." Aue hat aber noch 2 Spiele bis zur WM-Pause: am Dienstag gegen Duisburg (ab 18.45 Uhr live) und am Freitag beim BVB II (ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport). Ein Absteiger ächzt, ein Aufsteiger ist komplett beflügelt. Elversberg bleibt nach dem 3:1 gegen die Dortmunder Youngster Tabellenführer. Elversbergs Jannick Rochelt erklärt 35 Punkte aus 15 Spielen so: "Es läuft einfach. Wir haben Spaß und wollen gut ins Spiel starten und das funktioniert momentan super."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages

SG Dynamo Dresden - SC Freiburg II 1:1

Wieder kein Sieg nach zuletzt 2 Niederlagen, 6 Punkte Abstand bis Platz 3, aber Dresdens Trainer Markus Anfang gab vor, ein gutes Spiel gesehen zu haben: "Wir haben gespielt wie eine Mannschaft von oben. Wir haben sehr gut gespielt. Nur einen Torschuss zugelassen, leider Gottes. Im Moment gehen die halt rein. Wir haben nach vorne ganz viele Aktionen gesetzt."

Umstrittene Szene in der 95. Minute, als Stefan Kutschke nach einem Strafraum-Kopfball wohl im Gesicht getroffen wird. Anfang findet: "Wenn er ihn trifft im Gesicht, dann ist das auch Elfmeter." Schon in der 1. Halbzeit wurde Dresden nach Meinung von Anfang ein Elfer verweigert als Schäffler zu Fall kam. "Man muss sich selbst auch mal hinterfragen, ob man alles richtig gesehen hat", kritisierte der Dynamo Coach den Schiedsrichter Nico Fuchs, der Anfang auch mit Gelb bedachte.

"Machen wir es nicht an der Szene fest. Er hätte hier und auch schon in der 1. Hälfte nach einem Foul an Manuel Schäffler einen Elfmeter geben können. Aber wir hatten Chancen, um das Spiel zu entscheiden", analysierte Stefan Kutschke: "Es war eine Steigerung im Auftreten und von der ganzen Mentalität.

Das gesamte Interview mit Stefan Kutschke: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UGVHYTRyUGxxTHBSeW1wbXhBcTJxUT09

Dresdens Wahrnehmung ist die eine Seite, Freiburgs abgezocktes, schnelles, immer gefährliches Spiel die andere Seite. "Wir haben spielerisch viel, viel mehr getan. Deshalb haben wir es auch verdient, zumindest einen Punkt mitzunehmen." Freiburgs Trainer Thomas Stamm war nicht ganz zufrieden mit dem Punktgewinn: "Wir waren die aktivere Mannschaft, haben viel mehr, was das Spiel mit Ball angeht, über 90 Minuten getan. Dynamo eigentlich nur mit langen Bällen auf ihre Doppelspitze - für das haben wir es sehr, sehr gut verteidigt.

Hallescher FC - SV Waldhof Mannheim 3:1

Auswärts ist weiter nix drin für Mannheim, gerade mal ein Punkt nach 7 Auswärtsspielen - schlechtestes Team der Liga, Meister darin, den Gegner stark zu machen. Halle verschafft sich nach einem unglücklichen 2:3 gegen Osnabrück am Montag nun ein wenig Luft im Abstiegskampf.

Halles Trainer André Meyer: "Die 1. Halbzeit war einfach eine kack 1. Halbzeit. Im Unterschied zu Spiel gegen Osnabrück machst du heute zum richtigen Zeitpunkt die Tore. Das gibt dir natürlich auch Sicherheit. Wir haben die 2. Halbzeit dann souverän gespielt. Wir hatten das Momentum auf unserer Seite - Kompliment für diese Leistung."

Mannheims Trainer Christian Neidhart war wieder mal stinksauer. Der Mannschaft sagte er im Kreis nach dem Spiel das gleiche Statement wie schon in der Halbzeit: "Das war nicht ganz jugendfrei. Deshalb lassen wir es besser bei uns.....Wir gehen richtig gut ins Spiel rein und in Führung. Haben danach richtig gute Chancen und sind zu leichtfertig mit unseren Möglichkeiten umgegangen. Eine richtig gute Mannschaft führt hier zur Halbzeit 2:0 oder 3:0. Wir hatten Halle genau dort, wo wir sie haben wollten. Die Leute haben gepfiffen, die haben nix hingekriegt in der 1. Halbzeit...Wenn´s eine Goldmedaille dafür geben würde, den Gegner stark zu machen, dann hätten wir den Koffer voll. Das war heute wieder so - wir haben Halle stark gemacht mit unseren eigenen dummen Fehlern."

Das Gesamte Interview mit Christian Neidhart: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UEtqSEVSaU82L3Rpa0lSMFN6VktJdz09

MSV Duisburg - SpVgg Bayreuth 1:1

Der MSV Duisburg kommt gegen die SpVgg Bayreuth nicht über ein 1:1 hinaus und bleibt auf Rang 11.

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner: "Ich bin nicht unzufrieden. Zumindest mit der Leistung der Mannschaft. Aber ich finde, dass wir nach dem letzten Spiel in Wiesbaden, heute mit der Einstellung und dem Kampf da hätten ansetzen müssen und das haben wir gar nicht getan. Dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir das Spiel nicht gewinnen... Ich habe dem Team in der Halbzeit gesagt, dass es eine Frechheit war, wie wir in der 1. Hälfte aufgetreten sind. Das war dann besser, aber es war kein gutes Spiel."

Niklas Kölle traf mit seinem 1. Profi-Tor zum Ausgleich: "Im Endeffekt muss heute mehr rumkommen."

Die SpVgg Bayreuth klettert dank des Punktes in der Tabelle einen Platz nach oben und steht jetzt schon auf Platz 17, also Drittletzter.

Bayreuths Trainer Thomas Kleine: "Wenn man 1:0 führt und nicht viele Chancen zulässt, hofft man natürlich auf einen Dreier. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass es ein ausgeglichenes Spiel war."

SV Elversberg - Borussia Dortmund II 3:1

Der bockstarke Neuling SV Elversberg schreibt weiter Geschichte und gewinnt auch gegen Dortmund II souverän, baut zumindest bis morgen den Vorsprung auf Platz 2 auf 6 Punkte aus.

Elversbergs Trainer Horst Steffen: "Das waren zwei spielstarke Mannschaften, die aufeinandergetroffen sind. Wir haben stark gespielt und hatten eine Menge Möglichkeiten... Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft gut im Fluss war und auch freiwillig marschiert ist."

Jannick Rochelt: "Es war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Wir haben einen verdienten Sieg eingefahren... Es läuft einfach. Wir haben Spaß und wollen gut ins Spiel starten und das funktioniert momentan super."

Die Serie von 6 Spielen in Folge ohne Niederlage ist beim BVB II gerissen. Dortmunds Trainer Christian Preußer: "Mich ärgert gar nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Elversberg hat, neutral gesehen, ein sehr tolles Spiel gemacht. Es hat die bessere Mannschaft gewonnen. Wir mussten viele Momente überstehen. Trotzdem haben wir auch ein paar Momente gehabt, in denen wir was Gutes machen konnten."

Viktoria Köln - FC Erzgebirge Aue 3:0

Der FC Erzgebirge Aue hielt lange gut mit, mit der Roten Karte von Schreck in der 62. Minute kippte das Spiel aber komplett in die Richtung der Kölner.

Kölns Trainer Olaf Janßen: "Aue ist kein normaler Tabellenletzter. Die sind sehr gut besetzt. Ich fand es vor allen Dingen gut, dass wir die Ruhe bewahrt haben. Wir sind nicht durchgedreht, sondern bei unserem Können geblieben."

Die Auer bleiben durch die Niederlage auf dem letzten Platz in der 3. Liga. Aues Trainer Carsten Müller: "Wir haben die Entscheidung der Roten Karte letztendlich gegen uns bekommen... Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir ordentlich im Spiel... Dann gab es ein paar Knackpunkte und dann geht das Spiel so aus... Wir müssen uns jetzt in der Pause auch erstmal sammeln und uns klar einen Plan vorbereiten. Aber wir werden hier definitiv nicht den Kopf in den Sand stecken und uns von irgendjemanden in den Boden zwingen lassen."

Martin Männel: "Wir haben gerade in der 1. Halbzeit sehr gut dagegengehalten und eine ordentliche Leistung auf den Platz gebracht. In der 2. Halbzeit ging es auch okay los und wir waren gut im Spiel. Natürlich war dann die Rote Karte der Knackpunkt im Spiel... Trotzdem haben wir danach auch versucht, noch was zu reißen."

SC Verl - FC Ingolstadt 2:1

Der SC Verl gewinnt gegen den FC Ingolstadt und festigt damit Platz 10 in der Tabelle.

Verls Trainer Michael Kniat: "Wir haben gegen eine extrem gute Mannschaft gespielt und deswegen war jeder Zentimeter hart umkämpft. Trotzdem sind wir am Ende des Spiels die Glücklicheren, Verdienteren. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall haben wir gewonnen und das zählt für uns."

Die Ingolstädter kassieren die 2. Pleite in Folge und rutschen ab auf Rang 5. Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm: "Soweit ich das von außen gesehen habe, war unser Tor zum 2:0 ein reguläres. Das tut natürlich besonders weh... Wir müssen auch in der 2. Halbzeit unsere vielen Chancen nutzen und das 2:1 machen. So war es natürlich dann ein gebrauchter Tag und wir gehen als Verlierer nach Hause."

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport:

Sonntag, 06.11.2022

Ab 12:45 Uhr: VfB Oldenburg - Rot-Weiss Essen

Ab 13.45 Uhr: FSV Zwickau - VfL Osnabrück

Ab 14.45 Uhr: TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken

Die Flyeralarm Frauen-Bundesliga komplett live bei MagentaSport - 7. Spieltag:

Sonntag, 06.11.2022

Ab 13.45 Uhr: VfL Wolfsburg - MSV Duisburg, SGS Essen - Turbine Potsdam

Ab 15.45 Uhr: SV Meppen - SV Werder Bremen, Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln

