3. Liga: Bayreuth besiegt BVBII, Meppen 1:1 bei Dynamo "Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung"

"Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung. Wir wollen dieses Spiel gewinnen und müssen es Spiel auch gewinnen." Das sagte Dresdens Sportchef Ralf Becker in der Pause bei MagentaSport. Am Ende reicht`s für Dynamo wieder nur zu einem 1:1, weil Meppens neue Stürmerkante Marek Janssen eine einfache Flanke in der 91. Minute verwertete. Bleibt die Frage, warum Dresden eine Führung erneut wegschmiss. "Die Frage ist dann, wollen wir verteidigen oder wollen wir gewinnen? Das muss sich jeder einzelne hinterfragen. Wir müssen auch nach dem Tor Aufwand betreiben und nicht darüber nachdenken - oh Mann, wir können ja noch den Ausgleich kassieren", kritisierte Stefan Kutschke, der nach seiner Einwechslung traf.

Meppens Stefan Krämer zeigt sich nach der Winterpause und dem Punktgewinn angriffslustig. "Wir wollen es allen beweisen, die uns schon abgeschrieben haben. Wenn man sich die Wettquoten anschaut, ist es anscheinend relativ klar, dass wir absteigen. Ich wäre vorsichtig. Es wird nicht so leicht gegen uns zu gewinnen." Erstmal ist Meppen aber Letzter, weil Bayreuth Borussia Dortmund II mit 3:1 besiegte. Binnen fünf Minuten wurde das Spiel gedreht. "Wir haben verdient mit 3:1 gewonnen. Wir sind wirklich stolz auf die Truppe", freut sich Thomas Kleine, der in der Halbzeit etwas lauter werden musste.



SG Dynamo Dresden - SV Meppen 1:1

Es sah alles nach einem Arbeitssieg für Dresden aus, doch Drittligadebütant Marek Janssen hat in der Nachspielzeit etwas dagegen. Dabei hatte Stefan Kutschke in der 71. Minute per Jokertor die SG in Führung gebracht, Dresden verwaltete die Führung äußerst fahrlässig, vergibt Chancen und lässt einige zu. Für die Mannschaft von Markus Anfang kein erfolgreicher Start gegen den Tabellenvorletzten aus Meppen, die sich über den Punkt freuen dürfen.

Dresdens Trainer, Markus Anfang: "Wenn du kurz vor Schluss so ein Tor bekommst, ist das ärgerlich. Wir haben am Ende die Struktur verloren und sind unruhig geworden. Meppen war immer wieder gefährlich. Wir haben viel verteidigt, aber am Ende eben nicht mehr so. Wir können definitiv ein paar Sachen besser machen. Es war ein schwieriges Spiel. Das Unentschieden müssen wir dann hinnehmen. Das ist okay."

Stefan Kutschke, Torschütze Dresden: "Wir hatten es schon oft, dass wir unser Spiel nach einem Führungstreffer nicht so weiterspielen, wie wir es vorhaben. Die Frage ist dann, wollen wir verteidigen oder wollen wir gewinnen? Das muss sich jeder einzelne hinterfragen. Wir müssen auch nach dem Tor Aufwand betreiben und nicht darüber nachdenken - oh Mann, wir können ja noch den Ausgleich kassieren. Es muss eine Weiterentwicklung zu sehen sein. Das sagt auch der Trainer."

Ralf Becker, Dresdens Geschäftsführer Sport, ber die lange Vorbereitung über die Winterpause: "Wir hatten im Sommer einen großen Umbruch. Wir hatten auch im Sommer eine Vorbereitung, aber durch die vielen neuen Spieler, die dann erst später eingestiegen sind, war es nicht ganz leicht. Es war dieses Jahr mit der langen Winterpause gut für uns."

Über die Verletzung und den Fortschritt von Manuel Schäffler: "Er ist noch nicht im Mannschaftstraining dabei. Das wird noch ein bisschen dauern. Dann muss er auch erst richtig fit gemacht werden. 2, 3 Wochen werden es schon noch sein."

Über Ralf Minge, der seinen Vertrag beim Hallescher FC Ende März beenden wird und mit dem Ralf Becker vielleicht arbeiten möchte: "Wir haben noch nicht miteinander gesprochen. Prinzipiell bin ich ja der Nachfolger von Ralf. Ich habe den Verein in den letzten 2,5 Jahren kennengelernt. Wir hatten hier die verschiedensten Krisen. Da ist es wichtig, solche Persönlichkeiten im Verein zu haben. In welcher Funktion auch immer. Die stehen für so einen Verein. Ich habe gesagt, wenn es da eine Möglichkeit geben würde, würde ich das sehr, sehr gut finden. Für Dynamo wäre es eine gute Entscheidung."

Über die zweiten 45 Minuten: "Ja! Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung. Wir wollen dieses Spiel gewinnen und müssen es Spiel auch gewinnen."

In der Winterpause aus der Regionalliga gekommen, am Sonntag prompt Meppens Torschütze, Marek Janssen: "Wir haben über 90 Minuten alles reingeworfen. Wir sind als Team aufgetreten und deshalb finde ich, dass der Punkt gerechtfertigt war. Ich bin überglücklich, so ein Debüt in der 3. Liga gemacht zu haben. Wir wollen die Klasse halten. Das ist das oberste Ziel. Die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst zu verlieren. Ich kann es gerade nicht in Worte fassen, wie ich mich fühle."

Meppens Trainer, Stefan Krämer: "Ich habe eine total ausgeglichene 1. Halbzeit gesehen. In der 2. Halbzeit haben wir die große Chance, um in Führung zu gehen. Wir haben uns in die Hand versprochen, dass wir in der Rückrunde um jeden Grashalm fighten. Wir wollen es allen beweisen, die uns schon abgeschrieben haben. Wenn man sich die Wettquoten anschaut, ist es anscheinend relativ klar, dass wir absteigen. Ich wäre vorsichtig. Ich habe das Gefühl. Dass das ganze Emsland Bock hat, diesen Fight anzunehmen. Es wird nicht so leicht gegen uns zu gewinnen."

SpVgg Bayreuth - Borussia Dortmund II 3:1

Bayreuth sendet ein Lebenszeichen an die Konkurrenz im Abstiegskampf. Der BVB II lag dabei bereits nach acht Minuten in Führung, Bayreuth bewies jedoch Moral. In der 2. Halbzeit gelang der Doppelschlag binnen fünf Minuten, um das Spiel zu drehen. Für die Spielvereinigung drei extrem wichtige Punkte. Die Amateurmannschaft von Borussia Dortmund verpasst damit den Befreiungsschlag, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze schmilzt weiter.

Jann George, Torschütze Bayreuth: "Wir sind schlecht gestartet. Das haben wir auch in der Halbzeit bemängelt. Thomas Kleine kann auch lauter werden. Jetzt war es noch human. Es kann richtig auf den Tisch hauen. Er findet das richtige Maß. Die Reaktion auf dem Platz war dann auch dementsprechend."

Thomas Kleine, Trainer Bayreuth: "Wir sind richtig zufrieden. Das war ein harter Kampf. Das wir uns mit drei Punkten belohnen, da freuen wir uns richtig. Wir haben verdient mit 3:1 gewonnen. Wir sind wirklich stolz auf die Truppe. In der Halbzeit gab es klare Worte. Wir waren in der 1. Hälfte nicht aggressiv genug. Wir müssen mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen."

Christian Preußer, Trainer BVB II: "Wir sind gar nicht gut aus der Halbzeit gekommen und haben den Faden komplett verloren. Bayreuth hat ein tolles Spiel gemacht. Es ist sehr schade, da ich finde, dass wir eine gute 1. Halbzeit gespielt haben. Es darf uns nicht passieren, dass wir den Faden verlieren. Ich bin aber total zuversichtlich, dass wir in der Liga bleiben."

Falko Michel, Torschütze BVB II: "Wir haben uns viel vorgenommen und wollten gut ins neue Jahr starten. Das ist uns nicht gelungen. Wir hatten zu selten klare Torchancen. Wir waren zu naiv und mussten dann die drei Tore schlucken. In den entscheidenden Situationen waren wir vom Kopf her nicht da."

