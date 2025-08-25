2. Bundesliga: Schalke siegt mit spätem Doppelschlag gegen Bochum

Am dritten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 zuhause gegen den VfL Bochum mit 2:1 gewonnen.

Die Anfangsphase gestaltete sich bis auf einige zaghafte Torannäherungen eher gemächlich. Das änderte sich in der 25. Minute: Kurucay nahm im Strafraum die Hand zur Hilfe und Vogt trat zum fälligen Elfmeter an, Karius kratzte den halbhohen Versuch aber aus dem rechten Eck.



Danach war weiter wenig Schauwert geboten, bis es in der dritten Minute der Nachspielzeit doch nochmal brenzlig wurde: Antwi-Adjei war auf einmal frei vor Horn durch, der Ex-Bochumer kam aber nicht am Schlussmann vorbei. Damit gab es zur Pause folgerichtig keine Treffer zu vermelden.



Im zweiten Durchgang zeigte zunächst S04 etwas mehr Offensivdrang, das Tor fiel aber in der 65. Minute für die Gäste: Hofmann bediente im Strafraum Pannewig, dessen Schuss Karius noch parierte, doch Holtmann staubte den Abpraller ab.



Darauf fand die Muslic-Elf eine rasche Antwort: Im Anschluss an eine Ecke zog Porath in der 75. Minute aus 16 Metern ab und über Kurucays Bein landete das Leder in den Maschen. In der 79. Minute hatte Königsblau die Partie auch schon gedreht: Joker Lasme wurde von El-Faouzi auf die Reise geschickt, ließ Kleine-Bekel stehen und Horn keine Chance.



Die Gäste mussten nun alles nach vorne werfen und kassierten in der 86. Minute fast die Entscheidung, doch Horn wehrte gegen Becker und Syllas Nachschuss ab. In der 88. Minute stand nur noch Kleine-Bekel zwischen Sylla und dem leeren Tor, doch der Abwehrmann rettete gegen den Schuss des Stürmers. Nichtsdestotrotz stand am Ende eine Niederlage für Bochum, während Schalke einen wichtigen Heimsieg einfuhr.

2. Liga: Dresden gewinnt Aufsteigerduell gegen Bielefeld

Zum Abschluss des dritten Spieltags der 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden im Duell der Aufsteiger gegen Arminia Bielefeld den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Sachsen setzten sich auswärts bei den Ostwestfalen mit 2:1 durch.

Für den ersten Treffer des Tages sorgte Niklas Hauptmann in der 21. Minute. Mit etwas Glück konnte er dabei den Ball flach in der rechten Ecke unterbringen. Die SGD, die sich auch in den Spielen zuvor offensiv meist ordentlich präsentierte, aber eklatante Schwächen in der Defensive offenbarte, wirkte zumindest im ersten Durchgang auch etwas stabiler.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren allerdings in der 57. Minute durch ein Tor von Joel Grodowski ausgleichen, wobei er eine Vorlage von Lannert verwerten konnte. Danach wirkten die Dresdner etwas verunsichert, fanden sich aber schnell ins Spiel zurück. Ab der 74. Minute spielten die Gäste zudem in Überzahl, nachdem Christopher Lannert wegen einer mutmaßlichen Notbremse die Rote Karte sah. Kurz darauf konnte Stefan Kutschke die Sachsen vermeintlich wieder in Führung bringen - das Tor wurde aber wegen einer Abseitsstellung wieder aberkannt. Besser machte es Luca Herrmann in der elften Minute der Nachspielzeit, der mit einem Fallrückzieher-Tor für die Entscheidung sorgte.

Durch den Sieg rücken die Sachsen auf den zehnten Platz vor, während Bielefeld nach dem ersten Punktverlust der Saison auf dem vierten Rang steht. Für die Ostwestfalen geht es am Samstag in Braunschweig weiter, Dresden ist am kommenden Sonntag gegen Schalke gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: SV Darmstadt 98 - Hertha BSC 0:0, SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel 0:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur