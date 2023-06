Bundesliga, CL und Co. - Wann rollt der Ball wieder?

Ganz gleich, ob nationale Ligen oder internationale Wettbewerbe – die Fußball-Saison 2022/23 ist Geschichte und die Spieler können in die Sommerpause gehen. Zwar stehen noch ein paar Länderspiele an, doch danach ruht der Ball erst einmal für ein paar Wochen. Wir schauen, wann es weiter geht in Bundesliga, Champions League und Co.

2. Bundesliga startet schon Ende Juli

Besonders kurz fällt die Sommerpause in diesem Jahr für Teams der 2. Bundesliga aus. Denn bereits am 28. Juli startet die zweithöchste Spielklasse in die Saison 2023/24. Vor allem auf die beiden Absteiger Hertha BSC Berlin und Schalke 04 dürfte in den kommenden Wochen also eine Menge Arbeit zukommen. Schließlich wollen beide die Mission Wiederaufstieg in Angriff nehmen. Bei den besten Wettanbietern gehören beide Mannschaften auf jeden Fall zu den Topfavoriten. Aber auch der HSV will natürlich einen neuen Anlauf auf den lang ersehnten Aufstieg wagen.

DFB-Pokal traditionell vor dem 1. Spieltag in der Bundesliga

Die 1. Runde des DFB-Pokals findet traditionell in der Woche vor dem Bundesliga-Auftakt statt. Das ist auch in diesem Jahr wieder der Fall. So werden die 32 Begegnungen der 1. Runde vom 11. bis zum 14. August ausgetragen. Wie gewohnt haben die unterklassigen Teams gegen die Bundesligisten Heimrecht. Da der Pokal im KO-Modus gespielt wird, ist ab der ersten Runde Spannung drin. Und der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Das bedeutet, dass ein Favorit auch gern einmal in der ersten Runde stolpert. Schließlich gehen die meisten Bundesligisten ohne Wettkampfpraxis in das erste Pflichtspiel der Saison. Zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Pokalsieg gehören auch in diesem Jahr wieder Bayern, Dortmund und Titelverteidiger RB Leipzig.

Bundesliga-Auftakt Mitte August

Weniger als eine Woche nach dem DFB-Pokal geht es auch in der Bundesliga wieder los. Am 18. August wird das Eröffnungsspiel ausgetragen. Traditionell eröffnet der amtierende deutsche Meister die Saison. Das bedeutet, dass die Bayern auch in der neuen Saison direkt vorlegen können. Der letzte Spieltag der Saison 2023/24 findet übrigens am 18. Mai 2024 statt. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, ob der 34. Spieltag ähnlich spannend wird, wie in der abgelaufenen Spielzeit. Eine so enge Entscheidung um die Meisterschaft hat es seit Jahren nicht mehr gegeben. Ebenfalls mit Spannung blicken darf man auf die Auftritte des FC Heidenheim, welcher erstmals den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat.

Die Königsklasse startet im September

Die Gruppenphase der UEFA Champions League startet am 19. September mit dem 1. Spieltag und Qualifikationsrunden beginnen schon Ende Juni. Alle vier deutschen Teilnehmer, Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig sowie Union Berlin sind allerdings direkt qualifiziert und starten dementsprechend erst im September. Die Gruppenphase wird am 31. August ausgelost. Dann wird man auch wissen, wie die Chancen der deutschen Teams auf das Achtelfinale stehen. In den letzten Jahren gehörten Bayern, Dortmund und Leipzig zu den Stammgästen in der KO-Runde, allerdings hängt natürlich vieles mit der Gruppenphase zusammen. Aus deutscher Sicht darf man sich auch auf die Premiere von Union Berlin freuen. Erstmals ist der Kultverein aus Ostberlin in der Königsklasse vertreten.

Bild: UNSPLASH

Europa- und Conference League finden analog zu Champions League statt

Wie auch in den vergangenen Jahren finden die Spieltage der Europa League sowie der Conference League immer donnerstags nach den Champions League Spielen statt. Das bleibt auch in der kommenden Saison so. Der 1. Spieltag der Gruppenphase ist dementsprechend für den 21. September datiert. Die deutschen Vertreter in der Europa League sind der SC Freiburg und Bayer Leverkusen. In der Europa League geht Eintracht Frankfurt an den Start. Eigentlich wären die Hessen auf Platz 7 leer ausgegangen, doch da Pokalsieger Leipzig, in der Champions League spielt, geht der Europa League Platz an den 6. der Tabelle und der ECL-Startplatz an Rang 7. Alle drei Vertreter haben auch in der vergangenen Saison die KO-Phase erreicht und machen Hoffnung auf gute deutsche Auftritte.

Neben den verschiedenen Liga- und Pokalwettbewerben findet im Rahmen der Saisonvorbereitung auch noch der DFL Supercup zwischen dem Deutschen Meister und dem Pokalsieger statt. Das Duell Bayern München gegen RB Leipzig wird am 12. August ausgetragen.

Die Fans können sich auf jeden Fall auf die kommende Saison freuen. Wenn die Spielzeit 2023/23 beendet ist, winkt übrigens auch wieder ein Sommer voller Fußball. Denn im kommenden Jahr wird die EURO 2024 auf deutschem Boden stattfinden. Bis dahin liegt der Fokus erst einmal auf Liga und Pokal.



----