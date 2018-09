Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen in Monza

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Italien gewonnen. Zweiter in Monza wurde Kimi Räikkönen (Ferrari).

Bereits kurz nach dem Start waren der WM-Führende Hamilton und der WM-Zweite Sebastian Vettel (Ferrari) kollidiert, wodurch der Deutsche weit zurückfiel. Der von der Pole gestartete Räikkönen konnte die Führung gegenüber Hamilton behaupten, sich aber nicht absetzen. Nachdem beide Fahrer in der Box waren, blieb der Finne zunächst vorne. Unterdessen konnte sich Vettel wieder im Feld nach vorne kämpfen, hatte mit dem Podium aber nichts mehr zu tun. In der Schlussphase hatte Räikkönen zunehmend Probleme mit seinen Reifen. Hamilton fuhr zu diesem Zeitpunkt direkt hinter dem Ferrari. In der 46. Runde zog der Engländer dann vorbei und konnte sich sofort absetzen. Valtteri Bottas (Mercedes) nahm in Monza den dritten Platz auf dem Podium ein.



Auf den weiteren Plätzen folgten Vettel, Max Verstappen (Red Bull), Romain Grosjean (Haas), Esteban Ocon (Racing Point Force India) und Sergio Perez (Racing Point Force India). Carlos Sainz jr. (Renault) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Lance Stroll (Williams) auf dem zehnten Platz einen Punkt.



Das nächste Formel-1-Rennen findet in zwei Wochen in Singapur statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur