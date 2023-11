1. Bundesliga: Heidenheim gewinnt gegen Stuttgart

Zum Abschluss des 10. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 gewonnen, der damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze liegenlässt.

Dabei hatte Stuttgart am Sonntagabend die Chance, in Führung zu gehen, Silas Katompa Mvumpa verschoss in der 57. Minute einen Elfer, stattdessen traf in der 70. Minute Jan Schöppner für die Gastgeber. In der Schlussphase hatte Stuttgart nochmal Möglichkeiten, wieder traf kurz nach so einer Großchance, die per Lattenkracher endete, stattdessen Heidenheim: Tim Kleindienst brachte den Ball in der vierten Minute der Nachspielzeit ins Tor des Favoriten. Heidenheim klettert mit dem dritten Sieg in dieser Saison auf Rang 13 und gewinnt damit vorerst Abstand auf die Abstiegsränge. Stuttgart "gewinnt" Abstand auf die Tabellenspitze, da sitzt Bayer Leverkusen, zwei Punkte dahinter die Bayern, und mit fünf weiteren Zählern Abstand und punktgleich mit dem BVB nun der VfB Stuttgart.

Wolfsburg und Bremen unentschieden

Im ersten Sonntagsspiel des zehnten Bundesliga-Spieltags haben sich der VfL Wolfsburg und Werder Bremen 2:2 getrennt.

Den besseren Start erwischten zunächst die Gäste, die in der 7. Minute durch einen von Marvin Ducksch direkt verwandelten Freistoß in Führung gingen. Erst spät in der ersten Hälfte wurden die Hausherren dann aktiver: Durch Tore von Vaclav Černý (37. Minute) und Kevin Paredes (59. Minuten) konnten sie die Partie schließlich drehen, bevor Rafael Borré das Spiel in der 65. Minute erneut ausglich. In der Schlussphase musste Wolfsburg das Spiel nach Gelb-Rot für Maxence Lacroix (88. Minute) in Unterzahl beenden, es blieb aber dennoch bei der Punkteteilung. In der Tabelle bleiben die Bremer damit Zwölfter, während die Wölfe weiterhin auf Rang neun stehen. Für Wolfsburg geht es am Freitag in Mönchengladbach weiter, Bremen ist am kommenden Sonntag gegen Frankfurt gefordert.

Bayern besiegt Dortmund souverän

Am 10. Spieltag der Bundesliga hat Borussia Dortmund mit 0:4 gegen den FC Bayern München verloren.

Der Rekordmeister ging durch einen frühen Treffer in der 4. Minute in Führung: Nach einer Ecke von Leroy Sané köpfte Dayot Upamecano den Ball ins Tor der Dortmunder. Die Offensive der Bayern erwischte einen guten Start und überrumpelte den BVB sogleich erneut: In der 9. Minute legte Harry Kane nach, erneut war es Sané, der das Tor vorbereitete. Nur vereinzelt gelang es dem BVB im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit, die eigene Hälfte zu verlassen. Dortmunds Trainer Edin Terzić reagierte in der Pause und brachte Niklas Süle für Marius Wolf und wenig später noch Karim Adeyemi und Felix Nmeche für Donyell Malen und Salih Özcan. Immerhin Dortmunds Torwart Gregor Kobel erwischte einen guten Tag und parierte zweimal stark. Terzić wechselte erneut und brachte Youssoufa Moukoko für Julian Brandt. Zwar sorgte das für deutlich mehr Tempo im Spiel, die Bayern ließen sich davon jedoch nicht aus dem Takt bringen: In der 72. Minute traf Kane erneut und baute die Führung der Gäste aus. Der Goalgetter der Münchner zeigte sich in Topform: In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Kane zum dritten Mal und setzte damit den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie. Der BVB verließ den Platz unter den Pfiffen der eigenen Fans.

Quelle: dts Nachrichtenagentur