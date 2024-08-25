Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Verstappen siegt! Piastri crasht – Baku-Drama

Verstappen siegt! Piastri crasht – Baku-Drama

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:36 durch Sanjo Babić
Max Emilian Verstappen (2024)
Max Emilian Verstappen (2024)

Foto: Steffen Prößdorf
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

FinanzNachrichten.de meldet Max Verstappens Sieg beim Großen Preis von Aserbaidschan. Reuters berichtet von Pole-to-Flag mit schnellster Runde, während Piastri gleich zu Beginn ausschied.

Verstappen kontrollierte das Rennen durchgängig und baute in den Schlüsselmomenten den Vorsprung aus. Die Safety-Car-Phase nach Piastris Crash ordnete das Feld neu; strategisch setzte sich Red Bull mit Track-Position und Reifenmanagement durch.

George Russell holte Rang zwei, Carlos Sainz bescherte Williams den ersten Podestplatz seit 2021. In der WM verkürzt Verstappen den Rückstand, während McLaren den vorzeitigen Konstrukteurstitel verpasste.

Quelle: ExtremNews


