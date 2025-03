Norris gewinnt chaotischen F1-Saisonauftakt in Australien

McLaren-Pilot Lando Norris hat den von regnerischen Verhältnissen geprägten Auftakt der Formel-1-Saison in Australien gewonnen. Als Zweiter fuhr in Melbourne Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull über die Ziellinie, George Russell (Mercedes) komplettierte das Podium.

Das Rennen auf dem Albert Park Circuit war von Beginn an chaotisch, da der Regen die Strecke in eine rutschige Herausforderung verwandelte. Bereits in der Formationsrunde verlor Rookie Isack Hadjar (Racing Bulls) die Kontrolle über sein Fahrzeug und musste das Rennen vorzeitig beenden. Im weiteren Verlauf kam es zu mehreren durch Unfälle und Dreher ausgelöste Safety-Car-Phasen, die das Feld immer wieder durcheinanderwirbelten. Letztendlich behielt der von der Poleposition ins Rennen gegangene Norris die Nerven und sicherte sich nach einem harten Kampf mit Verstappen den Sieg. Nur 14 Fahrer konnten das Rennen zu Ende fahren.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Alex Albon (Williams), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Sauber) und Charles Leclerc (Ferrari). Oscar Piastri (McLaren) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Lewis Hamilton bei seiner Ferrari-Premiere auf dem zehnten Platz einen Punkt. Das nächste Rennen findet in einer Woche in China statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur