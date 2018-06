Fußball-WM: Dänemark gewinnt gegen Peru

Bei der Fußball-WM in Russland hat Dänemark am Samstagabend gegen Peru mit 1:0 gewonnen.

Der bei RB Leipzig unter Vertrag stehende Yussuf Poulsen schoss in der 59. Minute den Siegtreffer. Insbesondere nach der Einwechslung von Paolo Guerrero drei Minuten später gewann das Spiel der Südamerikaner an Fahrt - der Ausgleich wäre hochverdient gewesen. Dänemarks Keeper Kasper Schmeichel mauserte sich in dieser Phase allerdings auch zum besten Spieler der Partie und parierte mehrere Torschüsse. Tragische Figur war Perus Christian Cueva, der am Ende der ersten Hälfte einen Foulelfmeter weit übers dänische Tor schoss.



Damit ist Dänemark in Gruppe C auf Rang zwei hinter Frankreich, Australien ist auf Rang drei und Peru Vierter.



Quelle: dts Nachrichtenagentur