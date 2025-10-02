Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nagelsmann nominiert erstmals Nathaniel Brown für die A-Nationalmannschaft

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 11:16 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Internetseite: "https://datencenter.dfb.de/datencenter/personen/nathaniel-brown/spieler" / Eigenes Werk

Bundestrainer Julian Nagelsmann überrascht bei seinem Kader: Nathaniel Brown steht erstmals im Aufgebot. Er rückt für die anstehenden WM-Quali-Spiele nach – prominente Namen fehlen.

Brown, gebürtig aus Amberg, spielte sich mit konstanten Leistungen in den Fokus; regionale Medien sprechen von einem möglichen Debüt. Nagelsmann begründete seine Auswahl mit Profil- und Formkriterien – der Wettbewerb um Positionen bleibt hoch. Details zur Rolle des Neulings will der Coach nach den ersten Trainingseinheiten festzurren.

Für die Quali-Spiele gelten Effizienz und Variabilität als Maßstab. Das Trainerteam will Standards schärfen und die Flügel neu austarieren; zudem ist mit Rotationen zu rechnen, um Belastung zu steuern.

