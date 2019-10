1. Bundesliga: Mainz gewinnt Kellerduell gegen Köln

Zum Auftakt des 9. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln mit 3:1 gewonnen.

In der 14. Minute hatte Kölns Simon Terodde zunächst ein Führungstor für die Gäste erzielt. Der Kölner Mittelfeldspieler Florian Kainz hatte von der linken Außenbahn nach innen zu seinem Teamkollegen Jonas Hector gepasst, der überragend per Hacke nach rechts zu Kingsley Schindler ablegte. Dieser bediente wiederum Hector halblinks im Mainzer Strafraum, doch bevor er an den Ball kam, schnappte sich Terodde das Leder, drehte sich 14 Meter vor dem Kasten um die eigene Achse und schoss es flach ins lange Eck. In der 21. Minute gelang Jean-Paul Boetius der Ausgleichstreffer für Mainz. Mit dem Rücken zum Tor hatte der Mainzer Stürmer Ádám Szalai den Ball im Strafraum zu seinem Teamkollegen Boetius gechippt, der sich gegen den Kölner Verteidiger Sebastiaan Bornauw behaupten konnte und das Leder aus fünf Metern mit rechts durch die Beine des Kölner Torhüters Timo Horn ins Tor schob. In der 58. Minute legte Robin Quaison für Mainz "wie aus dem Nichts" nach, obwohl Köln zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr Chancen hatte - die Partie war damit gedreht. Levin Mete Öztunali setzte in er 82. Minute noch einen Treffer für die nun extrem effektiv agierenden Gastgeber drauf und sicherte drei wichtige Punkte für die Mainzer, die sich vorerst von Abstiegsrang 17 absetzen und auf Platz 13 wiederfinden. Köln rutscht von Platz 15 auf 16.

Quelle: dts Nachrichtenagentur