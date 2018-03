Heynckes über seine Zukunft, Bayern, Hoeneß und Tuchel

Trainer Jupp Heynckes schließt im großen SPORT BILD-Interview aus, den FC Bayern über die Saison zu trainieren.

„Ich kenne Uli in- und auswendig. Das trübt unser Verhältnis nicht, aber ich fand zum Beispiel seine Fan-Abstimmung zu dem Zeitpunkt nicht ganz glücklich“, sagt Heynckes über die „Charme-Offensive“ des Präsidenten. „Aber das ist Uli Hoeneß: Beim Fanklub, auf dem Podium, ist er eben auch emotional. Keiner konnte bei unserem Dienstantritt damit rechnen, dass es so läuft. Ich weiß, wie ehrgeizig und ambitioniert Uli ist.“ Heynckes klare Aussage zu einer Vertragsverlängerung lautet: „Daher hatte er eben in diesem Moment Träume. Aber: Nicht jeder Traum geht in Erfüllung.“

Über den Ex-Dortmund-Coach Thomas Tuchel schwärmt Heynckes in den höchsten Tönen. „Ich schätze Thomas Tuchel, er hat den Weg in Mainz von den Jugendmannschaften nach oben kontinuierlich zurückgelegt. Das ist die Erfolgsleiter, die man gehen muss: Man lernt die richtige Ansprache, den Umgang mit Menschen. Borussia Dortmund hat dann unter Tuchel einen sehr tollen Fußball gespielt, mit gutem System, alle modernen Elemente, die zum heutigen Fußball gehören, waren vorhanden. Tuchel wurde Vizemeister, Pokalsieger und ließ attraktiven Fußball spielen. Es hat mir Spaß gemacht, seinem BVB zuzusehen. Deswegen schätze ich ihn und halte ihn für einen sehr guten Trainer.“

Auf die Frage, ob Tuchel den FC Bayern trainieren könne, antwortet Heynckes: „Ich denke, dass Thomas Tuchel die Qualität hat, auch einen FC Bayern zu trainieren.“

Quelle: SPORT BILD