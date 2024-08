2. Bundesliga: Nürnberg verspielt 2:0-Führung bei Klose-Debüt

Am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg beim Karlsruher SC das Debüt von Neu-Trainer Miroslav Klose mit 2:3 verloren.

Die Franken zeigten sich dabei in der ersten Halbzeit äußerst effizient. Direkt der erste Torschuss zappelte im Netz. Nach einem geradlinigen Umschalten schloss Kanji Okunuki in der 20. Minute etwas glücklich ab. Elf Minuten später erhöhte Neuzugang Florian Pick auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff ließ der "Glubb" allerdings Budu Zivzivadze im Rückraum zu viel Platz, den er nutzte, um den Anschlusstreffer zu erzielen.



Im zweiten Durchgang beruhigte sich das Spiel zunächst etwas. In der 73. Minute besorgte dann Zivzivadze auch noch den Ausgleich für die Gastgeber. Der Georgier drehte sich nach einem Zuspiel im Strafraum geschickt um seinen Gegenspieler herum und versenkte den Ball in den Maschen. Der Nationalspieler war an diesem Nachmittag jedoch noch nicht fertig. Zehn Minuten vor Schluss drehte Zivzivadze die Partie komplett und brachte den Wildpark zum Beben.



Am nächsten Samstag empfangen die Nürnberger den FC Schalke 04 zum Fan-Freundschaftsduell, während der KSC bei Fortuna Düsseldorf gastiert.



Die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag: Hannover 96 - Jahn Regensburg 2:0, Hertha BSC - SC Paderborn 1:2, 1. FC Magdeburg - SV Elversberg 0:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur