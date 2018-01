Eisenbichler und Freitag schon wieder sehr stark

Der Willinger Stephan Leyhe, im vergangenen Winter Quali-Sieger in Zakopane, kam diesmal mit 129,5 m in der Ausscheidung für den Weltcup am Sonntag auf Platz 18, nachdem er noch im Training bei 134 m gelandet war. Mit Markus Eisenbichler (136,5m) und Richard Freitag (131 m) landeten diesmal die beiden besten DSV-Adler auf Platz zwei und drei hinter Polens Nationalheld Kamil Stoch (131 m).

Karl Geiger (128,5 m) als 24. und der erst 18 Jahre alte Constantin Schmid (127 m) auf Platz 27 sprangen solide. Andreas Wellinger, im Vorjahr hinter Stoch und vor Freitag Weltcup-Zweiter in Zakopane, zeigte einen schwachen Sprung auf 116,0 m und zog nur als 38. in den Wettkampf der besten 50 am Sonntag ein - zuvor steht am Samstag (beides 16.00 Uhr/ARD und Eurosport) ein Teamwettbewerb an. Bundestrainer Werner Schuster nominierte am Abend das Quartett für den Teamwettbewerb mit Eisenbichler, Leyhe, Wellinger und Freitag. Ergebnisliste Qualifikation Zakopane 26.01.2018.pdf

Ergebnisliste Qualifikation Zakopane 26.01.2018.pdf

Startliste Team Zakopane 27.01.2018.pdf (264.57 KB)