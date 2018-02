Rebensburg verpasst Medaille im Riesenslalom

Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea hat Viktoria Rebensburg die erhoffte Medaille im Riesenslalom knapp verpasst. Die Deutsche fuhr am Donnerstag nur auf Rang vier.

Gold ging an die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, Silber an die Norwegerin Ragnhild Mowinckel, Bronze an die Italienerin Federica Brignone.

Damit muss Rebensburg auf eine Medaille in den anderen Ski-Wettbewerben hoffen, wo sie allerdings anders als im Riesenslalom nicht zum engeren Favoritenkreis gehört.

Quelle: dts Nachrichtenagentur