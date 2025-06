Frauen Basketball EM & 3x3-WM: 3x3-Team verpasst Bronze Deutsche Frauen EM-Fünfte: "Wir haben Geschichte geschrieben"

Sehr versöhnliches Ende für die deutschen Basketballerinnen bei der EM: Im Spiel um Platz 5 setzt sich das DBB-Team mit 81:70 souverän gegen Tschechien durch. Das EM-Fazit von MagentaSport-Expertin Ireti Amojo: "Mit den fehlenden Spielerinnen, die sehr viel Qualität und Physis mitbringen, ist Deutschland definitiv ein Top-Team. Aber auch dieses Team hat gezeigt, dass es Abstand zur Mittelklasse gibt. Es war insgesamt ein gutes Turnier und ein guter Entwicklungsschritt."

Auch, wenn der Traum von der Medaille nicht realsiert wurde, können das beste deutsche Abscheiden seit 1997 (das Zweitbeste überhaupt) bei nur 2 Turnierniederlagen als Erfolg verbucht werden. "Wir haben Geschichte geschrieben. Das war unser Ziel und mit diesem Team ist es etwas Besonderes. Das ist sehr cool", bilanziert WNBA-Spielerin Luisa Geiselsöder und sieht großes Potenzial: "Es kann nur noch besser werden!" Teamkollegin Alexis Peterson spricht vom "Best-Case-Szenario" und hebt die mentale Leistung nach dem Ausscheiden gegen Belgien hervor: "Es braucht viel Herz, um nochmal alles zu geben und das Turnier bestmöglich abzuschließen. Es ist ein großer Schritt für Deutschland."

Die Goldmedaille war das selbst ernannte, etwas euphorische Ziel, es wurde der 4. Platz für die deutschen 3x3-Basketballer bei der WM. Nach den Überraschungserfolgen gegen Olympiasieger Niederlande und den bis dahin ungeschlagenen Weltranglistenzweiten aus den USA in der k.o.-Runde ging dem jungen deutschen Team am Finaltag die Energie und das Spielglück aus. Im Halbfinale setzte es für die U23-Weltmeister um Fabian Giessmann eine 15:21-Niederlage gegen Spanien. Nach der 16:21-Niederlage gegen Serbien im Spiel um Platz 3 war dem DBB-Quartett nicht einmal die Bronzemedaille vergönnt. "Es ist ziemlich hart, damit umzugehen, dass wir so knapp an einer Bronzemedaille vorbeigegangen sind. Wir können stolz auf uns sein, hätten uns trotzdem aber ein schöneres Ende erhofft", 3x3-Spieler Linus Beikame: "Wir haben insgesamt ein überragendes Turnier gespielt."

Nachfolgend die Clips und Stimmen vom Spiel um Platz 5 der deutschen Frauen gegen Tschechien bei der EM und vom Halbfinale und Spiel um Platz 3 der deutschen Männer bei der 3x3-WM in der Mongolei.

Frauen-EM-Spiel um Platz 5: Tschechien - Deutschland 70:81

Ein Spiel mit offenem Visier: Nach einem schwachen 1. Viertel drehen die deutschen Frauen das Spiel und gehen in der 2. Hälfte zweistellig in Führung. Beim 11-Punkte-Sieg überragt WNBA-Champion Leonie Fiebich mit 20 Punkten als beste Werferin der Partie. Das erreichte Ziel Platz 5 bedeutet das zweitbeste Abschneiden in der Verbandgeschichte des DBBs.

Top-Scorerin Fiebich führt Deutschland zu Platz 5: Mit einem Dreier aus großer Distanz stellt WNBA-Star Leonie Fiebich ihre Qualität beeindruckend unter Beweis und bringt das DBB-Team rund viereinhalb Minuten vor Spielende mit 16 Punkten in Front.

Luisa Geiselsöder, 13 Punkte und 7 Rebounds für Deutschland: "Wir haben Geschichte geschrieben. Das war unser Ziel und mit diesem Team ist es etwas Besonderes. Das ist sehr cool."

... über die Bewertung des Turniers mit den Ausfällen deutscher Top-Spielerinnen: "Es zeigt, dass wir so viele deutsche Spielerinnen haben, die sehr großes Potenzial haben. Das bedeutet, dass wir oben mitspielen können und noch stärker sind. Es sind super Spielerinnen, die noch dazukommen. Es kann eigentlich nur noch besser werden."

Alexis Peterson, 13 Punkte und 1 Rebound für Deutschland: "Das ist das Best-Case-Szenario für uns, wenn man bedenkt, in welcher Position wir waren. Wir wollten die EM stark beenden. Es braucht viel Herz, um nochmal alles zu geben und das Turnier bestmöglich abzuschließen. Es ist ein großer Schritt für Deutschland."

... wie der Schalter für die Platzierungsspiele nach dem Ausscheiden gegen Belgien umgelegt werden konnte: "Du musst ein Kurzzeitgedächtnis haben. Es gibt so viele Spiele in so kurzer Zeit. Du kannst dir nicht so viele Gedanken über Vergangenes machen. Du kannst nur daraus lernen und nach vorne schauen. Das ist uns gut gelungen."

Deutsches 3x3-Team verpasst WM-Medaille in der Mongolei

3x3-WM-Halbfinale der Männer: Spanien - Deutschland 21:15

Das deutsche Team ist zu Beginn angespannt und läuft einem frühen 4-Punkte-Rückstand hinterher. Das Quartett fängt sich nach den ersten 2 Minuten und schließt zwischenzeitlich auf 10:10 auf. Die Erfahrung macht am Ende den Unterschied: Die jungen Deutschen agieren in den entscheidenden Momenten etwas überhastet, die Spanier bringen den Sieg routiniert über die Zeit.

Die Highlights der Partie im Clip:

Dem deutschen Team wieder Leben eingehaucht: Nach holprigem Start bringt Sidi Beikame Deutschland mit einem starken Dribbling auf die Anzeigetafel. Leon Fertig lässt wenige Sekunden später einen Zwei-Punkte-Wurf folgen.

Halbfinal-Aus besiegelt: Der Spanier Guim Expósito verpasst den Deutschen mit einer Einzelaktion und einem Freiwurf in den Schlusssekunden den Gnadenstoß.

3x3-WM-Spiel um Platz 3 der Männer: Serbien - Deutschland 21:16

Im kleinen Finale auf Augenhöhe geht dem DBB-Team ausgerechnet in den letzten Sekunden die Puste aus. Bis 4 Sekunden vor dem Ende liegen die Deutschen mit einem Punkt hinten, dann verwirft Denzel Agyeman den Zwei-Punkte-Wurf zum möglichen Sieg. Serbien sichert sich durch anschließende Freiwürfe den 5-Punkte-Sieg und die Bronzemedaille. Nachdem das deutsche Quartett um Fabian Giessmann, Denzel Agyeman, Linus Beikame und Leon Fertig im Vorjahr in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar noch Junioren-Gold gewann, gehen sie bei der diesjährigen WM leer aus.

Die Highlights der Partie im Clip:

Dramatik pur bei einem Punkt Rückstand: Acht Sekunden vor dem Ende hat Denzel Agyeman den deutschen Sieg mit einem Zwei-Punkte-Wurf in den eigenen Händen. Agyeman verwirft, Serbien führt mit dem folgenden Freiwurf die Entscheidung herbei.

Deutscher 3x3-Spieler Linus Beikame zieht Bilanz: "Dass wir das Spiel um Platz 3 gegen Serbien nicht gewinnen konnten, ist hart. Dennoch ist es eine deutlich bessere Leistung gegen sie gewesen als in der Gruppenphase. Wir hätten es gewinnen können. Es ist ziemlich hart, damit umzugehen, dass wir so knapp an einer Bronzemedaille vorbeigegangen sind. Dennoch sind wir stolz über die Leistung, die wir über das Turnier hinweg gebracht haben."

... über den Überraschungserfolg, als junges Team so weit gekommen zu sein: "Wir haben insgesamt ein überragendes Turnier gespielt. Als wir hier hergekommen sind, haben wir selbst und auch die anderen das nicht erwartet. Wir können stolz auf uns sein, hätten uns trotzdem aber ein schöneres Ende erhofft."

