Hockey ProLeague: Hammer-Programm zum Finale: Deutsche Hockey-Frauen kämpfen um Klassenerhalt, Männer können sich für die Top4 qualifizieren

Sechs Partien in 8 Tagen, unterschiedlicher könnten die Herausforderungen für die beiden deutschen Hockey-Nationalmannschaften in Berlin nicht sein. Fix ist: das wird jeweils ein hartes Stück Arbeit! Vor allem für die Frauen-Auswahl, die als Letzte mit nur einem Sieg aus 10 Spielen um den Klassenerhalt in der Pro-League fürchten muss. Ab Samstag 2 Partien gegen Australien, Dienstag und Mittwoch gegen China und nächstes Wochenende gegen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Engländerinnen. Die Männer-Auswahl hat ab morgen mit ebenfalls 6 Partien noch die Chance, sich als aktuell Fünfter weiter in der Spitze zu etablieren.

Kommentiert werden die Spiele bei den Männern von Basti Schwele, bei den Frauen von Adrian von der Groeben. Experte ist Philipp Zeller, Lisa Ramuschkat meldet sich als Moderatorin live aus Berlin. Deutschland liegt bei den Männern nach 10 Begegnungen und 5 Siegen derzeit auf Platz 5. Zum Auftakt des Heim-Highlights geht es am Samstag, 21. Juni, live ab 19.00 Uhr gegen das drittplatzierte Top-Team Argentinien. Australien (Zweiter) und Spanien (Sechster) sind die weiteren Gegner in den restlichen 4 Partien bis Sonntag. Die deutschen Hockey-Frauen, derzeit Letzte, stehen am Samstag bereits um 16.30 Uhr auf dem Platz - Gegner ist Australien (Fünfter). Für das neuformierte Team geht es in den nächsten 6 Partien darum, an Indien und England (jeweils 2 Siege) vorbeizuziehen. Auch die Gegnerinnen aus China - Dienstag und Mittwoch ab 17.00 Uhr - könnten mit 4 Erfolgen noch überholt werden. Das Finale gegen England am Samstag und Sonntag, 16.30 und 14.00 live, wird richtig spannend. Die ProLeague ist eine internationale Serie der besten 9 Hockey-Mannschaften, die zu den jeweiligen Terminen jeweils als Mini-Turnier mit 2 Spielen ausgetragen wird. Spart somit Reise-Kosten und -Zeit. Berlin als Standort bündelt vom Samstag bis 29. Juni nun 12 Partien. Die 4 besten Teams bei den Frauen und Männern qualifizieren sich für das Finalturnier im Herbst. MagentaSport zeigt seit dieser Saison alle Parteien der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaften in der Pro League live und kostenlos. Dazu die Hockey-EM vom 08. bis 17. August 2025 aus Mönchengladbach. Darüber hinaus die Hallen-Hockey-EM im Jahr 2026. Die Hockey Pro League live und kostenlos bei MagentaSport aus Berlin Samstag, 21. Juni ab 16.30 Uhr: Frauen Pro League: Deutschland - Australien ab 19.00 Uhr: Männer Pro League: Deutschland - Argentinien Sonntag, 22. Juni ab 14.00 Uhr: Frauen Pro League: Deutschland - Australien ab 19.00 Uhr Männer Pro League: Deutschland - Argentinien Dienstag, 24. Juni ab 17.00 Uhr: Frauen Pro League: Deutschland - China ab 19.30 Uhr: Männer Pro League: Deutschland - Australien Mittwoch, 25. Juni ab 17.00 Uhr: Frauen Pro League: Deutschland - China ab 19.30 Uhr: Männer Pro League: Deutschland - Australien Samstag, 28. Juni ab 16.30 Uhr: Frauen Pro League: Deutschland - England ab 19.00 Uhr: Männer Pro League: Deutschland - Spanien Sonntag, 29. Juni ab 14.00 Uhr: Frauen Pro League: Deutschland - England ab 19.00 Uhr: Männer Pro League: Deutschland - Spanien Quelle: MagentaSport (ots)