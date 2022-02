Olympia-Nachwuchs: 1% der Kinder und Jugendlichen waren 2021 in Wintersportvereinen

Wenn die besten Wintersportlerinnen und -sportler aus aller Welt bei den Olympischen Winterspielen in China um Medaillen kämpfen, fiebern auch hierzulande viele Menschen mit. Wintersportbegeisterten Nachwuchs zu finden, von dem in Zukunft das eine oder andere Talent vielleicht sogar einmal den Sprung zu Olympia schaffen könnte, gestaltet sich für die Wintersportvereine und -verbände zunehmend schwierig.

Denn die Zahl ihrer Mitglieder im Alter unter 19 Jahren ist im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich gesunken: 169 300 der rund 14,5 Millionen Kinder und Jugendlichen unter 19 Jahren in Deutschland waren zu Beginn des Jahres 2021 Mitglied in einem Wintersportverband. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, betrieb damit nur gut jede oder jeder Hundertste in dieser Altersgruppe in einem Verein organisierten Wintersport (1,2 %).



Anteil der unter 19-Jährigen in Wintersportvereinen binnen 10 Jahren um ein Fünftel gesunken

Der Anteil der Mädchen und Jungen in Wintersportvereinen unter den Kindern und Jugendlichen insgesamt ist im vergangenen Jahrzehnt um ein Fünftel gesunken (-20 %). Im Jahr 2011 hatten die 206 300 Mitglieder noch einen Anteil von 1,5 % an allen jungen Menschen unter 19 Jahren in Deutschland ausgemacht.

Von einem Rückgang der Mitgliederzahlen in den beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) registrierten Vereinen sind jedoch nicht nur die Wintersportarten allein betroffen. Zum Vergleich: Von 2011 bis 2021 ging der Anteil der Mitglieder an den unter 19-Jährigen über sämtliche Sportverbände hinweg um -14 % zurück. Im Jahr 2021 war knapp die Hälfte (49 %) der Mädchen und Jungen unter 19 Jahren Mitglied in einem Sportverein, 2011 waren es mit 57 % noch deutlich mehr als die Hälfte.

Skivereine sind mit gut 131 000 Mitgliedern unter 19 Jahren am beliebtesten

Mit 131 200 Mitgliedern unter 19 Jahren waren Skivereine mit großem Abstand die beliebtesten Wintersportvereine im Jahr 2021. Dahinter folgten Eishockey- (13 800), Eislauf- (10 700) und Snowboardvereine (9 300). Zum Vergleich: Fußballvereine hatten gut 2 Millionen Mitglieder unter 19 Jahren, in Turnvereinen gingen gut 1,7 Millionen Mädchen und Jungen ihrem Sport nach.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)