1. Bundesliga: FC Bayern schlägt Hoffenheim

Zum Auftakt des 17. Spieltags der 1. Bundesliga hat der FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim 3:0 gewonnen. Bayern trennt damit nur noch ein Punkt von Bayer Leverkusen auf Platz eins. Hoffenheim bleibt auf Rang sieben.

Die Bayern dominierten die Partie klar. Zu Beginn wirkten sie allerdings noch mitunter ideenlos. Hoffenheim verteidigte anfangs durchaus solide, konnte den Bayern jedoch auf Dauer nicht standhalten. Jamal Musiala traf sowohl in der 18. als auch in der 70. Minute, beide Male dank eines engen Zusammenspiels mit Leroy Sané. In der 90. Minute erhöhte Harry Kane schließlich auf 3:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur