Mohamed Salah verlängert in Liverpool

Mohamed Salah hat seinen Vertrag beim englischen Erstligisten FC Liverpool verlängert und bleibt dem Verein über die Saison 2024/25 hinaus treu. Das teilte der Verein am Freitag mit. Salah äußerte sich "begeistert" über seine Vertragsverlängerung und sagte, dass er bei Liverpool seine besten Jahre erlebt habe.

Er hoffe, dass er noch weitere Erfolge mit dem Team feiern könne und bedankte sich bei den Fans für ihre Unterstützung. Seit seinem Wechsel von AS Rom im Sommer 2017 hat Salah sieben bedeutende Titel mit Liverpool gewonnen, darunter die Premier League und die Champions League.



In der laufenden Spielzeit erzielte Salah 32 Tore in 45 Spielen in allen Wettbewerben, davon 27 in der Premier League, womit er der führende Torschütze der Liga ist. Zusätzlich bereitete er 22 Tore für seine Mitspieler vor. Salahs Entscheidung, seinen Vertrag zu verlängern, bedeutet, dass er seine bisher achtjährige Karriere bei Liverpool fortsetzen wird.



Quelle: dts Nachrichtenagentur