3. Liga: 3:0 in Köln - Erfolgshunger der Freiburg

3:0 in Köln, fast ein Klassenunterschied! Gleich nach dem Spitzenreiter Elversberg beeindruckt Freiburgs Nachwuchs: in der Tabelle als guter Zweiter, obwohl mit 21,5 Jahren jüngstes Team der 3. Liga, 4. Sieg in Folge, ungeschlagen in 2023, spielerisch top und hochambitioniert, auch wenn das Team als Zweite eines Bundesligisten gar nicht aufsteigen darf. Unter Trainer Thomas Stamm, gerade 40 geworden, haben die Freiburger den nächsten Schritt vollzogen: "Die Jungs haben Ziele und eines heißt: Entwicklung. Wir sind eine 2. Mannschaft. Das heißt, da steht noch was oben dran. Das ist Motivation genug, um jede Woche Gas zu geben, um irgendwann da auf Spielzeit zu kommen."

Kölns Trainer Olaf Janßen, vor einigen Jahren selbst ein gestandener Bundesliga-Profi mit fast 250 Spielen, erkannte die Freiburger Dominanz neidlos an: "Die machen es einfach gut. Ich glaube, da werden wir einige Jungs in der 1. Liga sehen, da bin ich 1000prozentig sicher." Am Freitag trifft Freiburgs Zweite auf die Zweite des BVB (live ab 18.30 Uhr) - es sind viel Tore zu erwarten.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Montages. Ab Dienstag läuft das Viertelfinale im Frankreich-Pokal, dem Coupe de France, komplett live bei MagentaSport. Zum Auftakt mit Lyon gegen Grenoble um 21 Uhr. Am Mittwoch dann 3 Spiele: FC Nantes gegen RC Lens ab 18.05 Uhr, Toulouse gegen Rodez ab 18.35 Uhr und Olympique Marseille Annecy ab 20.50 Uhr. Top am 25. Spieltag kommenden Samstag: das Derby Dresden gegen Aue, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz. Viktoria Köln - SC Freiburg II Hochverdienter Sieg für Freiburg, das musste auch Köln einräumen. Beeindruckend: Die Freiburg Bubis haben einfach Lust am Fußballspielen und sind so gut ausgebildet, dass es einfach Spaß macht, zuzuschauen. Thomas Stamm, seit 2 Jahren verantwortlich, und die Frage, wie er bei seinen Jungs den Hunger am Siegen erhält: "Die Jungs haben Ziele und eines heißt: Entwicklung. Wir sind eine 2. Mannschaft. Das heißt, da steht noch was oben dran. Das ist Motivation genug, um jede Woche Gas zu geben, um irgendwann da auf Spielzeit zu kommen. Dieses Ziel haben alle Jungs. Von Vincent (Vermeij), der ein bisschen älter ist, 1. Oder 2. Liga zu gehen. Ja, und dann ist dazu auch alles gesagt. Dann ist egal, ob wir dann oben beiben oder nicht. Wenn wir oben bleiben können, dann ist das super. ...Wir wollen alle gewinnen. Egal, ob´s die 4. Minute ist oder die Nachspielzeit." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cDZzM05uMTArcVg1dFRES3VFdGFKdz09 Die kleine Kölner Serie von 3 Spielen ohne Niederlage ist gerissen, Trainer Olaf Janßen, einst selbst ein guter Bundesligaspieler, attestierte einen "schwarzen Tag" und erklärte das 0:3 so: "Weil der Gegner einfach besser war. Spiel gegen den Ball, Hohe Intensität, mit dem Ball haben sie uns gequält. Wir haben im Laufe des Spiels immer Vertrauen in unser Spiel verloren, gesehen, wie gut der Gegner agiert." Janßen weiter über den "Fast-Klassenunterschied" der Freiburger: "Die Qualität vom Gegner. Die machen es einfach gut. Ich glaube, da werden wir einige Jungs in der 1. Liga sehen, da bin ich 1000prozentig sicher." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cm12M3JCZFdMZElaUkdIRmhybTczQT09 Quelle: MagentaSport (ots)