Van Gaal: „Heynckes lässt bei Bayern immer noch mit meinem System spielen“

Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal erfreut sich an den Erfolgen von Jupp Heynckes, auch weil er die Früchte seiner Arbeit gewürdigt fühlt. „Ich sehe, dass Jupp Heynckes heute genauso ein System spielen lässt, wie ich es damals einführte. Der Unterschied ist: Heynckes hat eine viel größere Qualität im Kader zur Verfügung“, sagt der Holländer im Interview mit SPORT BILD.

Van Gaal traut den Bayern diese Saison viel zu. „Das Management Rummenigge und Hoeneß hat richtig gehandelt, auf seine Erfahrung zu vertrauen. Ich sehe keine jungen deutschen Trainer wie Nagelsmann oder Tuchel in dieser Rolle. Bayern ist ein Topklub, der nicht so einfach zu leiten ist. Heynckes hat es allen gezeigt: Er kann die Meisterschaft gewinnen, den Pokal und sogar die Champions League. Seine Qualität aus der Triple-Saison hat er nicht verloren, nur weil er inzwischen älter geworden ist.“ Heynckes ist bereits zum vierten Mal in München Trainer, van Gaal schließt eine Rückkehr dagegen aus. Der Grund ist sein Verhältnis zu Uli Hoeneß: „Ich bin überall zurückgekommen. Beim FC Barcelona, der holländischen Nationalelf, Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar, aber bei Bayern? Das kann ich mir nicht vorstellen. Solange Uli Hoeneß im Klub ist, würde ich dort nicht arbeiten.“

Quelle: SPORT BILD