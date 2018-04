1. Bundesliga: Bremen und Dortmund unentschieden

Zum Abschluss des 32. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Dortmund in Bremen 1:1 unentschieden gespielt.

Marco Reus hatte den BVB in der 19. Minute in Führung gebracht, Thomas Delaney für Bremen in der 45. Minute ausgeglichen. Bis 20 Minuten vor Ende war es daraufhin eine langweilige Partie - dann drehten beide Mannschaften plötzlich auf. Chancen gab es gegen Ende auf beiden Seiten, Dortmund traf drei Mal hintereinander die Latte.

In der Tabelle bleibt der BVB auf Platz drei, kann sich seiner Champions-League-Teilnahme aber noch nicht gänzlich sicher sein. Für Bremen gibt es in dieser Saison nichts mehr zu holen und auch nichts mehr zu verlieren, Werder bleibt auf Platz zwölf.

Mainz schlägt Leipzig 3:0

Im ersten Sonntagsspiel des 32. Spieltags der Bundesliga hat Mainz 3:0 gegen Leipzig gewonnen und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Die Mainzer haben jetzt drei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Leipzig befindet sich mit 47 Punkten auf Rang sechs. In der ersten Halbzeit hatte RB zwar die besseren Chancen, in der 29. Minute gingen aber die Mainzer in Führung: Pablo de Blasis verwandelte einen Foulelfmeter. Nach dem Seitenwechsel war die Partie deutlich ausgeglichener als im ersten Durchgang. Die Gastgeber zeigten sich dabei kämpferisch und setzten vor allem auf Konter. In der 86. Minute sorgte Alexandru Maxim für die Entscheidung. Vier Minuten später erzielte Bote Baku sogar noch den dritten Treffer der Mainzer.

Am 33. Spieltag trifft Mainz auf Dortmund, Leipzig spielt gegen Wolfsburg.

Stuttgart gewinnt in Leverkusen

In der Samstagabendpartie des 32. Spieltags hat Stuttgart in Leverkusen mit 1:0 gewonnen. Die meiste Zeit hatte Bayer eigentlich nach vorne gespielt, Stuttgart hatte nur in der 67. Minute eine richtig gute Chance und Christian Gentner verwandelte sie zum Siegtreffer.

Mit der Niederlage bleibt Leverkusen auf Platz fünf und damit einen Punkt von der Champions League entfernt. Stuttgart dagegen - vor Kurzem noch ein Wackelkandidat betreffend Klassenerhalt - rückt auf Rang acht vor und ist nur noch zwei Punkte von der Europa-League-Qualifikation entfernt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur