1. Bundesliga: BVB schlägt Mainz vor heimischer Kulisse

Borussia Dortmund hat zum Abschluss des 27. Spieltags der Bundesliga einen 3:1-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 errungen.

Die Dortmunder gingen in der ersten Halbzeit durch Tore von Maximilian Beier und Emre Can mit 2:0 in Führung. Beier erzielte in der 39. Minute das 1:0, nachdem er einen Pass von Karim Adeyemi verwertete. Nur drei Minuten später erhöhte Can per Kopfball nach einer Ecke von Nico Schlotterbeck auf 2:0.



In der zweiten Halbzeit dominierte Dortmund weiterhin das Spielgeschehen. Beier erzielte in der 72. Minute seinen zweiten Treffer des Abends und stellte damit auf 3:0. Mainz kam in der 76. Minute durch Paul Nebel noch zum Anschlusstreffer, doch die Dortmunder ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Trotz einiger Bemühungen der Mainzer, die Partie zu drehen, blieb es beim 3:1-Endstand.



Mit diesem Sieg verbesserte sich Borussia Dortmund in der Tabelle und verkürzte den Rückstand auf die internationalen Plätze. Mainz hingegen verpasste die Chance, sich weiter in den Champions-League-Rängen zu festigen. Die Dortmunder zeigten sich vor heimischem Publikum stark und nutzten ihre Chancen effektiv, während Mainz trotz guter Ansätze in der Offensive nicht entscheidend durchdringen konnte.

1. Bundesliga: Union dreht Spiel in Freiburg

Im ersten Sonntagsspiel des 27. Bundesliga-Spieltags hat Union Berlin trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes 2:1 beim SC Freiburg gewonnen.

Die Partie nahm in der 29. Minute mit einem Tor von Lucas Höler für Freiburg Fahrt auf, der Stürmer traf nach einer flachen Hereingabe von Vincenzo Grifo. Doch Union antwortete schnell mit einem Treffer von Rani Khedira, der aus 18 Metern Entfernung einen wuchtigen Schuss im Tor der Hausherren versenkte.

In der zweiten Halbzeit gelang dann Andrej Ilic in der 48. Minute der entscheidende Treffer für Union Berlin. Nach einem langen Ball von Keeper Frederik Rönnow und einer Flanke von Tim Skarke köpfte Ilic den Ball ins Netz. Freiburg versuchte im Anschluss, den Druck zu erhöhen. Trotz mehrerer Chancen hielt aber die Abwehr der Eisernen stand.

In der Tabelle rutscht Freiburg durch die Niederlage auf den siebten Rang. Die Köpenicker bleiben derweil auf dem 13. Platz, vergrößern aber das Polster zur Abstiegszone. Für Freiburg geht es am Samstag gegen Borussia Dortmund weiter, Union ist am Tag darauf gegen Wolfsburg gefordert.

1. Bundesliga: Götze erlöst Frankfurt gegen zehn Stuttgarter

Am 27. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt zuhause gegen den VfB Stuttgart mit 1:0 gewonnen.

In einer munteren Partie gab es früh Möglichkeiten zu verzeichnen, jedoch ohne Glück für beide Teams: In der zweiten Minute parierte Kaua Santos gegen Leweling, in der 18. Minute klärte Mittelstädt vor dem leeren Kasten gegen Knauff.

In der 36. Minute rauschte ein abgefälschter Distanzschuss von Brown haarscharf links vorbei, in der 41. Minute verpasste der völlig freie Jeltsch nach Ecke die Gästeführung. Entsprechend gerecht stand es nach 45 Minuten noch unentschieden.

Die Eintracht kam etwas besser aus der Kabine und erspielte sich die nächsten Möglichkeiten: In der 56. Minute traf Ekitiké nur den linken Pfosten.

In der 57. Minute durfte die Toppmöller-Elf dann sogar in Überzahl spielen, weil Al-Dakhil als letzter Mann Ekitiké festhielt und vom Schiedsrichter Glattrot gezeigt bekam.

Das nutzte die SGE in der 70. Minute zur verdienten Führung: Götze schickte mit viel Übersicht Larsson auf die Reise, dessen Schuss Nübel noch parieren konnte, woraufhin Götze aber abstaubte.

In der 79. Minute hätte Joker Undav fast ausgeglichen, Theates Grätsche verhinderte jedoch den Einschlag. Ansonsten kontrollierten die Hessen die Begegnung und brachten die knappe Führung über die Ziellinie.

Damit klettert Frankfurt in der Tabelle auf Rang drei, Stuttgart verharrt dagegen auf Platz zehn.

