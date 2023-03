2. Liga: Kein Sieger im Kellerduell Braunschweig gegen Bielefeld

Zum Abschluss des 23. Spieltags der 2. Bundesliga hat Eintracht Braunschweig nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand noch 3:3 gegen Arminia Bielefeld gespielt.

In dem von Beginn an temporeichen Kellerduell lagen die Gäste nach einem Eigentor durch Jasmin Fejzić sowie Treffern von Brian Lasme und Guilherme Ramos bereits nach 21. Minuten klar vorn. Durch einen Doppelpack von Immanuël Pherai (22. und 34. Minute) konnten sich die Hausherren aber noch vor der Pause in die Partie zurückkämpfen. Nach dem Seitenwechsel ging erstmals auf beiden Seiten lange nicht viel. In der 72. Minute traf Anthony Ujah dann aber doch noch zum Ausgleich. Zum Sieg reichte es in der Schlussphase allerdings nicht mehr. In der Tabelle ändert sich durch das Remis für beide Teams nichts: Die Bielefelder stehen weiter direkt hinter den Niedersachsen auf dem 16. Rang. Für Braunschweig geht es am Freitag in Nürnberg weiter, Bielefeld ist am Samstag gegen Tabellenführer Darmstadt gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Hansa Rostock - Karlsruher SC 0:2, SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 1:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur