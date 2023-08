Mainz-Coach Svensson hat keine Eile bei Suche nach Linksverteidiger

Der Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05, Bo Svensson, hat nach eigenen Angaben keine Eile bei der Suche nach einem dringend benötigten Linksverteidiger. "Wenn die Möglichkeit besteht, die A-Lösung zu bekommen, dann verfolgen wir den Plan", sagte er dem "Kicker".

"Bei Sepp van den Berg und Tom Krauß war das schon so, auch da hat es länger gedauert", fügte er hinzu. "Also lieber den richtigen Spieler übermorgen hier haben als einen anderen ein bisschen früher." Sollte ein Linksverteidiger verpflichtet werden, seien "einige wesentliche" seiner Wünsche erfüllt worden. "Am 1. September wird der Kader vermutlich auch noch mal anders aussehen als jetzt im Moment", so Svensson weiter. "Aber viele werden nicht mehr weggehen oder dazukommen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur