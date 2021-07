Gladbach-Kapitän Stindl setzt sich Europa als Ziel

Der Kapitän des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, Lars Stindl, will mit seinem Team wieder den europäischen Wettbewerb erreichen. "Klar, wir wollen zurück nach Europa, aber eine Garantie gibt es nicht, wie man vergangene Saison sehen konnte", sagte er dem "Kicker". Hinter dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig begegneten sich viele Mannschaften auf Augenhöhe und kämpften um die weiteren Plätze.

"Konstanz wird wichtig sein, um am Ende die Nase vor der Konkurrenz zu haben", so Stindl. Er wies auch auf die Erfolge der letzten Jahre hin: "Seitdem ich in Gladbach bin, haben wir dreimal Champions League gespielt." Nicht zu vergessen sei der "historische Erfolg" in der vergangenen Saison mit dem Erreichen des Achtelfinales in der Champions League, sagte der 32-Jährige. "Ich finde, das lässt sich vorzeigen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur