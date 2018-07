Kroatien gewinnt WM-Achtelfinale gegen Dänemark

Bei der Fußball-WM in Russland hat Kroatien das Achtelfinale gegen Dänemark mit 3:2 im Elfmeterschießen gewonnen.

Nach 90 Minuten stand es 1:1, daran änderte sich auch in der Verlängerung nichts. Mathias Jörgensen schoss die Skandinavier bereits in der ersten Spielminute in Führung, nur drei Minuten später erfolgte der Ausgleich durch Kroatiens Mario Mandzukic. Danach passierte fast 90 Minuten nichts mehr. In der Verlängerung bekam Kroatien einen Foulelfmeter und damit bereits die Riesenchance zur Entscheidung. Luka Modric führte in der 116. Minute aus, Dänemarks Keeper Kasper Schmeichel hielt aber. Im Elfmeterschießen zeigten dann beide Torwarte eine Spitzenleistung, von zehn geschossenen Elfmetern gingen nur fünf ins Tor.



Kroatien steht damit am 7. Juli im Viertelfinale in Sotschi und trifft dort auf die Russen, die am Nachmittag überraschend gegen Spanien gewonnen hatten - ebenfalls im Elfmeterschießen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur