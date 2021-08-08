DFB sperrt Baumgart nach Rot in Frankfurt – ein Spiel Pause, Geldstrafe

ZDFheute berichtet, der DFB habe Steffen Baumgart wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt und 15.000 Euro Geldstrafe verhängt. Union Berlin akzeptierte das Urteil.

Der Kontrollausschuss wertete Baumgarts Verhalten beim 4:3 von Union in Frankfurt als unsportlich. Der Trainer hatte in der Schlussphase nach einer Verwarnung seine Coachingzone verlassen und eine Papierkugel weit aufs Feld geschossen, worauf Schiedsrichter Sven Jablonski Rot zeigte. ZDFheute verweist zudem auf eine Geste kurz zuvor nach einem Frankfurter Elfmeter, die das Sportgericht strafmildernd einordnete, weil keine bestimmte Person beleidigt worden sei und Baumgart sich entschuldigte.

Für das nächste Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV muss der Coach auf der Tribüne Platz nehmen. Zwischen 30 Minuten vor und 30 Minuten nach Abpfiff ist ihm der Innenraum untersagt, zudem darf er in dieser Zeit keinen Kontakt zur Mannschaft aufnehmen. Für Union bedeutet die Sperre eine personelle Umstellung an der Seitenlinie, sportlich bleibt nach dem Sieg in Frankfurt der Trend positiv.

Quelle: ExtremNews



