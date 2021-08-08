Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Sport DFB sperrt Baumgart nach Rot in Frankfurt – ein Spiel Pause, Geldstrafe

DFB sperrt Baumgart nach Rot in Frankfurt – ein Spiel Pause, Geldstrafe

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 06:38 durch Sanjo Babić
Steffen Baumgart (2021)
Steffen Baumgart (2021)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

ZDFheute berichtet, der DFB habe Steffen Baumgart wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt und 15.000 Euro Geldstrafe verhängt. Union Berlin akzeptierte das Urteil.

Der Kontrollausschuss wertete Baumgarts Verhalten beim 4:3 von Union in Frankfurt als unsportlich. Der Trainer hatte in der Schlussphase nach einer Verwarnung seine Coachingzone verlassen und eine Papierkugel weit aufs Feld geschossen, worauf Schiedsrichter Sven Jablonski Rot zeigte. ZDFheute verweist zudem auf eine Geste kurz zuvor nach einem Frankfurter Elfmeter, die das Sportgericht strafmildernd einordnete, weil keine bestimmte Person beleidigt worden sei und Baumgart sich entschuldigte.

Für das nächste Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV muss der Coach auf der Tribüne Platz nehmen. Zwischen 30 Minuten vor und 30 Minuten nach Abpfiff ist ihm der Innenraum untersagt, zudem darf er in dieser Zeit keinen Kontakt zur Mannschaft aufnehmen. Für Union bedeutet die Sperre eine personelle Umstellung an der Seitenlinie, sportlich bleibt nach dem Sieg in Frankfurt der Trend positiv.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte getaut in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige