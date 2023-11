Die Situation im DFB-Tor – Droht ein Szenario wie 2006?

Nach fast einjähriger Verletzungszeit hat Manuel Neuer am 9. Spieltag sein Comeback in der Bundesliga gefeiert – und das mit einem echten Kantersieg. Sein bis dato letztes Spiel bestritt Neuer beim letzten WM-Vorrundenspiel gegen Costa-Rica. Seitdem hat sich im deutschen Fußball einiges verändert. So gibt es nicht nur einen neuen Nationaltrainer, sondern auch eine neue Nummer 1 im Tor. Die langjährige Nummer 2, Marc-André ter Stegen, hat in den vergangen Monaten gute Leistungen gezeigt. Doch Manuel Neuer galt bis zu seiner Verletzung als einer der besten Keeper der Welt. Wir gehen auf die Situation im Tor ein.

Manuel Neuer meldet sich zurück

Fast ein Jahr lang musste Manuel Neuer zuschauen. Nach dem frühen Ausscheiden bei der WM 2022 in Katar brach sich der Nationaltorwart beim Skifahren das Bein. Eigentlich wurde Neuer spätestens zum Saisonauftakt im Sommer zurückerwartet. Doch Komplikationen im Heilungsprozess verzögerten die Rückkehr bis zum 9. Spieltag der aktuellen Saison. Auch für Bayerns Nummer 2, Sven Ullreich, war klar, dass er sofort wieder ins zweite Glied rücken würde, sobald Neuer wieder fit ist. Dass ter Stegen seine Position bei der Nationalmannschaft ebenso kampflos aufgeben wird, ist allerdings ausgeschlossen. Zudem hat Neuer nach seinem Comeback bereits den Status seinen Konkurrenten anerkannt. „Ich denke, dass er aktuell auf jeden Fall die Nummer 1 ist. Das ist aber ein Thema, mit dem ich mich aktuell nicht beschäftige.“, so Neuer nach seinem Comeback am 9. Spieltag.

ter Stegen in Barca zur Weltklasse gereift

Seit Jahren gilt Marc-André ter Stegen als die unumstrittene Nummer 2 in Deutschland. Beim FC Barcelona hat er sich mit der Zeit zu einem der besten Keeper der Welt entwickelt. Nicht wenige Experten sahen ihn bereits bei der WM 2022 Manuel Neuer gegenüber im Vorteil. So hatte er in der letzten Saison großen Anteil am Defensiv-Rekord der Katalanen in der LaLiga. Klar, dass Nagelsmann in seinen ersten Spielen an der Seitenlinie der DFB-Elf auf den Barca-Keeper gesetzt hat. Doch auch nach der Rückkehr von Manuel Neuer dürfte ter Stegen vorerst zwischen den Pfosten stehen. Allerdings wird auch Manuel Neuer vor der EM 2024 sicher noch einmal seine Chance bekommen.



Bild: Unsplash

Ein Szenario wie 2006 ist möglich



Vieles erinnert aktuell an die Situation im Vorfeld der Heim-WM 2006. Damals war Oliver Kahn jahrelang die unumstrittene Nummer 1 – beim FC Bayern wie in der Nationalmannschaft. Da allerdings auch Jens Lehmann beim FC Arsenal starke Leistungen zeigte, eröffnete Jürgen Klinsmann einen offenen Kampf um die Nummer 1. Letztlich setzte sich Lehmann durch und Kahn fuhr als Nummer 2 mit zur Weltmeisterschaft. Die Parallelen für 2024 liegen auf der Hand. Wieder wird die langjährige DFB- und Bayern-Nummer-1 herausgefordert, wieder einmal geht es um ein großes Heim-Turnier und wieder einmal scheint der Ausgang offen. Ganz gleich, wie sich Nagelsmann entscheidet, bei Buchmachern wie Intertops zählt die DFB-Elf als Gastgeber bereits zu den Favoriten. Kann man diesem Status kommenden Sommer auch gerecht werden?

Das Comeback von Manuel Neuer ist schon einmal geglückt. Die Rückkehr ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für Fußball-Deutschland. Denn die Erfahrung des Weltmeisters von 2014 könnte bei der kommenden Europameisterschaft auf jeden Fall helfen – ob zwischen den Pfosten oder auf der Bank.

----