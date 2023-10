3. Liga: Aue verhaut Männels Jubiläum "absolut unnötig"

In 499 Spielen 150mal ohne Gegentor, das 1:2 von Aue gegen Ulm im 500. Spiel von Martin Männel war überhaupt kein Geschenk für das Idol. Aues Trainer Dotchev ärgert sich über eine "absolut unnötige" Niederlage gegen den Aufsteiger, der sich nach 12 Spieltagen unter die Top-Klubs festgesetzt hat. "Wir können jetzt mal kurz durchatmen, aber wir dürfen nicht lockerlassen. Es geht so schnell in beide Richtungen, wir haben es erlebt. Hellwach bleiben", mahnt Essens Trainer Christoph Dabrowski nach dem 2:1 gegen mittlerweile erstaunlich absackende Saarbrücker.

Zweiter Sieg nach einigem Ärger, der Lohn vor dem Derby in Duisburg am Samstag (ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport): Platz 6, 18 Punkte. Bei den Saarländern, mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet, wurde es nach einem "Scheiß-Spiel" laut, so Trainer Rüdiger Ziehl. "Es kann nicht sein, dass wir immer einen Tritt in den Arsch brauchen", berichtet Saarbrückens Marcel Gaus. Saarbrücken ist aktuell Fünfzehnter und somit am nächsten Sonntag in Dresden (live und exklusiv ab 13.15 Uhr) schon unter Zugzwang.



Erzgebirge Aue - SSV Ulm 1:2

Aufsteiger Ulm festigt seinen Platz im oben Drittel. Pavel Dotchev, Trainer Erzgebirge Aue

Trainer Pavel Dotchev wollte seinem Schlussmann Martin Männel einen Sieg als Geschenk zu seinem 500. Spiel machen. Dotchev in der Analyse: "Für mich ist diese Niederlage sehr bitter. Es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben es geschafft, sehr früh in Führung zu gehen. Was natürlich nicht immer vorteilhaft ist, denn du hast noch 90 Minuten zu spielen. Wir haben intensiv gegen den Ball gearbeitet. Die Ulmer haben das sehr gut gemacht, aber wir hatten Situationen, wo wir die Chancen nicht sauber ausgespielt haben und es deshalb nicht geschafft haben nachzulegen."

In der 2. Halbzeit habe das Team "unsere Linie verloren, weil die Mannschaft sich zu sehr aufgeregt hat, auch mit der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung. Im Endeffekt haben wir das Spiel verloren, absolut unnötig."

Martin Männel, Torwart Erzgebirge Aue, wurde in seinem 500. Spiel nicht mit einem Sieg belohnt.

Rot-Weiss Essen - 1.FC Saarbrücken 2:1

RWE setzt sich gegen den angeblichen Aufstiegsanwärter Saarbrücken durch. Essen freut sich auf das Derby am Samstag in Duisburg, Saarbrücken muss sich als Tabellen-Fünfzehnter allmählich Gedanken machen.

Christoph Dabrowski, Trainer Rot-Weiss Essen, ist glücklich nach dem 2. Sieg in Folge und einigem Ärger durch Personalien. Fragen, wohin es für RWE sportlich gehen kann, weicht er aus: "Sie kennen die 3. Liga. Wir können jetzt mal kurz durchatmen, aber wir dürfen nicht lockerlassen. Es geht so schnell in beide Richtungen, wir haben es erlebt. Hellwach bleiben. Heute vielleicht noch freuen, aber jetzt haben wir nochmal ein geiles Spiel vor der Brust, Derby in Duisburg. Da wo uns sehr viele der Jungs hinbegleiten werden. Ich freue mich schon darauf." Am Samstag ab 13.45 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel live bei MagentaSport.

Rüdiger Ziehl, Trainer 1.FC Saarbrücken, ärgert sich über einen verpennten Start und thematisiert deutliche Worte in der Kabine. "Wir hatten das thematisiert. Man hat schon oft realisiert, dass das Warmmachen super war und dann kam ein Scheiß-Spiel. Heute war das Warmmachen schon nicht gut und ich habe da schon die Sinne geschärft in der Kabine. Ich bin auch ein bisschen lauter geworden. Wenn´s spielerisch nicht geht, dass man über den Kampf kommen muss. Diese Zweikämpfe anzunehmen und das hat die Mannschaft in der ersten Phase nicht geschafft."

Marcel Gaus, 1.FC Saarbrücken: "Das ist ohne Worte. In den letzten Wochen laufen wir immer einem Rückstand hinterher. Es kann nicht sein, dass wir jedes Mal einen Tritt in den Arsch brauchen, um das Spiel, was wir können, aufzuziehen. Ich glaube, danach waren wir auch besser und machen den Anschluss und könnten in der 1. Halbzeit noch das 2:2 machen. Aber so kannst du kein Spiel gewinnen, wenn du jedes Mal in Rückstand gerätst."

SV Sandhausen - SC Verl 2:2

In den Geschichtsbüchern war bisher kein Duell zwischen Verl und dem SVS vermerkt. Seit 5 Spielen bleibt Verl ungeschlagen. Alexander Ende, Trainer SC Verl, lacht, wenn es darum geht, seinem Team höheren Ambitionen unterzujubeln: "Wenn wir jetzt weiter so viele Tore schießen und keine mehr kassieren, dann spielt der SC Verl um den Aufstieg mit. Jeder weiß, wo wir herkommen. Jeder weiß, was wir für eine Nummer sind und das ist nicht der teuerste Kader. Wir spielen Fußball mit Herz und mit Mut."

