1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Union

Zum Abschluss des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig nach den drei Niederlagen zu Jahresbeginn gegen Union Berlin wieder gewonnen - 2:0 war der Endstand.

Zum Abschluss des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig nach den drei Niederlagen zu Jahresbeginn gegen Union Berlin wieder gewonnen - 2:0 war der Endstand. Lois Openda brachte die Gastgeber bei strömendem Regen in der 11. Minute in Front, Benjamin Sesko legte zu Beginn des zweiten Durchgangs nach (48. Minute). Nachdem Unions Christopher Trimmel in der 73. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde, hatten die Eisernen sichtlich keine Chance mehr, die Niederlage abzuwenden. Wie schon zuvor bei anderen Bundesliga-Partien protestieren Fans gegen den Einstieg von Investoren in der DFL und warfen Gegenstände auf das Spielfeld, die Partie musste unterbrochen werden. In der Tabelle bleibt Leipzig auf Platz fünf, mit einem Punkt Abstand auf den BVB (Platz vier) und vier Punkten zum VfB Stuttgart (Platz drei). Abgekoppelt ist die Tabellenspitze mit Bayer Leverkusen (Platz eins) und den Bayern (Platz zwei), zu den weiteren Rängen sind es 10 Punkte Abstand. Union ist auf Platz 15, dahinter kommen Köln, Mainz und Darmstadt.

Wolfsburg und Hoffenheim unentschieden



Im ersten Sonntagsspiel des 20. Bundesliga-Spieltags haben sich der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim 2:2 getrennt. Nach einem Blitzstart brachte Maximilian Beier die Gäste bereits in der sechsten Minute in Führung. Im Anschluss blieb Hoffenheim das etwas bessere Team. Chancen gab es auf beiden Seiten, die allerdings bis zur Pause zu keinen weiteren Treffern führten. Nach dem Seitenwechsel ließen es beide Teams zunächst ruhig angehen, bis Lovro Majer in der 58. Minute den Ausgleich erzielte. Grischa Prömel brachte Hoffenheim in der 66. Minute noch einmal in Führung. Diese hielt aber nur vier Minuten, da Majer in der 70. Minute einen Elfmeter zum erneuten Ausgleich verwandelte. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung. In der Tabelle bleibt Hoffenheim nach dem Remis auf Rang acht, Wolfsburg rangiert weiterhin drei Plätze dahinter. Für die Wolfsburger geht es am Samstag bei Union Berlin weiter, Hoffenheim ist am kommenden Sonntag gegen Köln gefordert.

Köln gewinnt gegen Frankfurt



In der Samstagabendpartie des 20. Bundesliga-Spieltags hat der 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0 gewonnen - und mit dem erst zweiten Heimsieg in dieser Saison im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gefunkt. Schon im ersten Durchgang war Köln überraschend viel gelaufen und zeigte sich engagiert, die Eintracht dagegen spielte weit unter ihren Möglichkeiten. Belohnung für die Geißböcke gab es dann in der zweiten Halbzeit: Kurz nachdem Frankfurts Niels Nkounkou in der 66. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde erzielte Kölns Faride Alidou aus dem fälligen Freistoß heraus den verdienten Führungstreffer (68. Minute). Jan Thielmann legte in der 80. Minute nach, und nachdem kurz darauf auch noch Tuta mit Gelb-Rot in die Kabine musste (83. Minute), war die Eintracht nur noch zu neunt auf dem Platz und hatte keine Chance mehr, die Partie zu drehen. In der Tabelle bleibt Frankfurt trotzdem auf Rang sechs, Köln bleibt auf Relegationsplatz 16.

Quelle: dts Nachrichtenagentur