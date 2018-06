Fußball-WM: Marokko verliert gegen den Iran durch Eigentor

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat Marokko gegen den Iran durch ein Eigentor mit 0:1 verloren.

Aziz Bouhaddouz brachte den Ball ohne wirkliche Not in der 95. Minute ins eigene Tor. Das Spiel war über die meiste Zeit langweilig und ideenlos, womöglich waren beide Teams durch dauerhaftes Vuvuzela-Summen betäubt. Die Chancen auf beiden Seiten ließen sich gemeinsam an einer Hand abzählen.



Es war das erste Spiel der WM-Gruppe B. Am Abend spielt in derselben WM-Gruppe noch Portugal gegen Spanien.

Quelle: dts Nachrichtenagentur