3. Liga: TSV 1860 spielt 70 Minuten so gut wie zum Saisonstart

Ein Sieg für die Seele: 3:1 gewinnt der TSV 1860 München im hitzigen Derby beim FC Ingolstadt, 70 Minuten spielten die Löwen dabei wie in besten Zeiten. Trainer Maurizio Jacobacci hat einen Anteil am Mini-Aufschwung, sein Vertrag läuft im Sommer aus. "Ja wir sind dran an dem Thema. Mein Wunsch wäre schon, dass ich da weiterarbeiten darf", so Jacobacci, der gern ein zeitnahes Ergebnis hätte: "Für mich und auch für den Verein so schnell wie möglich. Aber es geht über die Resultate, das weiß ich auch selber."

Beim dem einem oberbayrischen Klub lichtet sich das Dunkel, für Ingolstadt wird´s immer düsterer mit 35 Punkten auf dem 14. Platz: miese erste Hälfte, immer einen Schritt langsamer, kaum Chancen, keine Struktur - die 6. Pleite in Folge. Der sonst stets aufgedrehte Trainer Guerino Capretti wirkte fast ratlos. Im 10. Spiel war`s für ihn die 8. Niederlage - die Bilanz eines Abstiegskandidaten. "Wir haben eine sehr schlechte 1. Halbzeit gespielt.

Da brauchen wir nicht über Taktik zu kommen, da müssen wir Basics reden. Heute haben wir alles vermissen lassen", kritisierte Capretti sein Team, er selbst geht davon aus, dass er FCI-Trainer bleibt: "Na klar, natürlich." Ingolstadts Kapitän Tobias Schröck bilanzierte: "So kann man, egal in welcher Liga, kein Fußballspiel gewinnen." Schröck erklärte zudem: "Wir haben nicht gegen den Trainer gespielt. Für diese Leistung, da sind nur wir Spieler schuld." Der FCI, noch 4 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt, spielt am Ostersonntag ab 12.45 Uhr beim Letzten Meppen.

FC Ingolstadt - TSV 1860 München 1:3 Die Schlussphase war etwas wirr, aber ansonsten dominierte der TSV 1860 München mit phasenweise erfrischendem Fußball und alle waren sich einig: Sechzig hätte Ingolstadt noch höher schlagen können. "Das war ein fast perfektes Spiel, es ist schade, dass wir noch das Tor bekommen. Das war sicher eine hervorragende 1. Halbzeit. Die 2. Halbzeit hätten wir sicher noch das eine oder andere Tor machen können. Aber die Mannschaft hat eine großartige Reaktion auf das letzte Spiel gezeigt", bilanzierte TSV 1860 München-Trainer Maurizio Jacobacci, der mit seinen Löwen angesichts der 9. Platz mit 43 Punkten die Saison "so gut wie möglich" gestalten will. Jacobacci, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, über seine Zukunft bei Sechzig: "Ja wir sind dran an dem Thema. Mein Wunsch wäre schon, dass ich da weiterarbeiten darf. Weil es macht mir enorm viel Spaß, hier einige Entwicklung mitzumachen." Wie schnell soll die Vertragsverlängerung vonstatten gehen? "Für mich und auch für den Verein so schnell wie möglich. Aber es geht über die Resultate, das weiß ich auch selber." Stefan Lex, traf bei seinem Ex-Klub per Doppelpack. Seine Empfehlung an die Löwen: "Wir können`s wir müssen´s nur mal Woche für Woche auf den Platz bringen." "Wir haben eine sehr schlechte 1. Halbzeit gespielt. Da brauchen wir nicht über Taktik zu kommen, da müssen wir Basics reden. Heute haben wir alles vermissen lassen." FCI-Trainer Guerino Capretti 10 Spiele, bislang 8 Niederlagen, 6 Pleiten in Serie, seinem Ärger über die schwache Leistung ließ er freien Lauf: "Ey, es ist doch alles scheißegal. Bringt euere Qualität auf dem Platz, führt die Zweikämpfe. Macht Läufe. Am Ende ist uns das überhaupt nicht gelungen." Capretti zur eigenen Zukunft: "Wir haben als Mannschaft keine gute Leistung gebracht. Die Jungs müssen halt verstehen, dass aus dieser Situation nur wir rauskommen. Wir können über viele Dinge reden, am Ende müssen wir´s auf den Platz bringen. Und zwar ab Minute 1 und nicht ab Minute 75." Geht Capretti davon aus, dass er noch eine Chance als FCI-Trainer bekommt? "Na klar, natürlich." Ingolstadts Kapitän Tobias Schröck über die schwache Leistung: "Dafür gibt´s keine Erklärung, es gibt auch keine Entschuldigung dafür. So kann man, egal in welcher Liga, kein Fußballspiel gewinnen." Schröck erklärt zudem: "Wir haben nicht gegen den Trainer gespielt. Für diese Leistung, da sind nur wir Spieler schuld." Quelle: MagentaSport (ots)