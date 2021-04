DFL beschließt verschärfte Quarantäne-Maßnahmen

Das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) hat verschärfte Quarantäne-Maßnahmen für die letzten drei Spieltage der laufenden Saison der 1. und 2. Bundesliga beschlossen. Vorgesehen sei ein zweistufiges Modell, teilte die DFL am Donnerstag mit.

Demnach hat sich der jeweils in das regelmäßige PCR-Testungsprogramm eingeschlossene Personenkreis um Lizenzmannschaft, Trainerteam sowie Mannschaftsbetreuer ab dem 3. Mai ausschließlich im häuslichen Umfeld oder auf dem Trainingsgelände beziehungsweise im Stadion aufzuhalten. Die DFL bezeichnet dies als "Quasi-Quarantäne". Ab dem 12. Mai soll sich der entsprechende Personenkreis aller 36 Clubs zudem in ein "Quarantäne-Trainingslager" begeben. Frühestens 24 Stunden vorher muss eine PCR-Testung mit negativem Ergebnis erfolgt sein. Das "Quarantäne-Trainingslager" soll bis zum Abschluss der jeweiligen Partie eines Clubs am 34. Spieltag verpflichtend sein. Laut DFL dienen die Maßnahmen dazu, die Durchführung des Spielbetriebs zusätzlich abzusichern.

Quelle: dts Nachrichtenagentur