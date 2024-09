18-jährige Radsportlerin Muriel Furrer nach Unfall tot

Die 18-jährige Radsportlerin Muriel Furrer ist nach ihrem Unfall bei den Straßenweltmeisterschaften in Zürich im örtlichen Universitätskrankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Das teilte der Weltverband UCI und das Organisationskomitee am Freitag mit. Mit dem Tod von Muriel Furrer verliere die internationale Radsportgemeinschaft eine Fahrerin "mit einer glänzenden Zukunft vor sich", hieß es in einer Erklärung.



Die 18-jährige Fahrerin war am Donnerstag während des Straßenrennens der Juniorinnen in Zürich schwer gestürzt und hatte sich schwere Kopfverletzung zugezogen, bevor sie in bereits "sehr kritischem Zustand", wie es hieß, mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden war.

Quelle: dts Nachrichtenagentur