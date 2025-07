FC Bayern bestätigt langen Musiala-Ausfall

Der FC Bayern München hat die schwere Verletzung von Offensivspieler Jamal Musiala beim Viertelfinalspiel der Klub-WM gegen Paris St. Germain in den USA bestätigt. Untersuchungen durch die Ärzte des Deutschen Meisters hätten ergeben, dass er sich im Rahmen einer Sprunggelenksluxation eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen habe, teilte der Verein am Sonntag mit. Der 22-Jährige flog demnach am Sonntagvormittag von Orlando nach München und soll zeitnah operiert werden.

"Diese schwere Verletzung und der lange Ausfall sind ein echter Schock für Jamal und uns alle", sagte Sportvorstand Max Eberl. "Das trifft den FC Bayern. Jeder weiß, wie immens wichtig Jamal für unser Spiel ist und was für eine zentrale Rolle er für unser Team hat." Zudem sei die menschliche Tragweite enorm bitter. Musiala sei gerade aus einer Verletzung gekommen und werde nun erneut eine lange Zeit fehlen. "Er bekommt von uns alles, was er braucht. Wir werden ihn intensiv begleiten und an seiner Seite sein", so Eberl. Quelle: dts Nachrichtenagentur