Skisprung-Königin Katharina Althaus ist "Sportlerin des Monats" Februar

Sporthilfe-Athleten wählen die dreifache Weltmeisterin auf Platz 1 vor die Weltmeister im Ski alpin und Biathlon, Alexander Schmid und Denise Herrmann-Wick

Skispringerin Katharina Althaus ist nach dem Gewinn von drei Goldmedaillen bei der Nordischen Ski-WM in Slowenien von den rund 4.000 geförderten Sporthilfe-Athleten zur "Sportlerin des Monats" Februar gewählt worden. Direkt im ersten Wettbewerb hatte die 26-Jährige von der Normalschanze das langersehnte Gold in einem Einzelwettbewerb gewonnen, anschließend folgten der Titel mit dem Frauen- sowie dem Mixed-Team und letztendlich auch noch Bronze von der Großschanze. Mit dem Titel-Hattrick ist Katharina Althaus nicht nur die überragende Athletin dieser WM, sondern sprang auch endgültig in die Skisprung-Geschichtsbücher: Drei Goldmedaillen bei einer einzelnen WM war bislang nur Teamkollege Markus Eisenbichler sowie den Österreichern Gregor Schlierenzauer und Thomas Morgenstern gelungen. Zudem zog Althaus durch ihre insgesamt siebte Goldmedaille an ihrer früheren Teamkollegin Carina Vogt vorbei und ist nun erfolgreichste Skispringerin bei Weltmeisterschaften.

Diese herausragenden Erfolge honorierten Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportler:innen mit Platz 1 bei der Wahl "Sportler des Monats", bei der sich Katharina Althaus mit Ski-alpin-Weltmeister Alexander Schmid und Biathletin Denise Herrmann-Wick starker Konkurrenz erwehren musste. Entsprechend knapp fällt das Wahlergebnis aus: Althaus siegt mit 35,8 Prozent der Stimmen vor Schmid mit 33,1 % und Herrmann-Wick mit 31,1 %. Anders als etwa bei Journalisten- oder Publikumswahlen stimmen bei der "Sportler des Monats"-Wahl ausschließlich geförderte Sporthilfe-Athleten ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note.

Alexander Schmid hatte bei der alpinen Ski-WM in Frankreich die Goldmedaille im Parallel-Riesenslalom gewonnen und damit den ersten deutschen Weltmeistertitel bei den Herren seit 1989 geholt. Biathletin Denise Herrmann-Wick war mit drei Medaillen bei der Heim-WM in Oberhof die erfolgreichste deutsche Athletin. Sie gewann Gold im Sprint und jeweils Silber in der Verfolgung sowie mit der Frauen-Staffel. Für diese herausragenden Leistungen waren die Athlet:innen von der Athletenkommission im DOSB, SPORT1 und der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.

Ergebnis:

1. Katharina Althaus/Skispringen: 35,8 %

2. Alexander Schmid/Ski alpin: 33,1 %

3. Denise Herrmann-Wick/Biathlon: 31,1 %

Quelle: Sporthilfe (ots)