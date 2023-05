1. Bundesliga: Bayern wieder Meister - Schalke steigt ab

Der FC Bayern München hat sich zum 33. Mal den deutschen Meistertitel gesichert. Nach einem 2:1 beim 1. FC Köln und einem gleichzeitigen 2:2 von Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz glückte das Meisterstück zum nunmehr elften Mal in Folge. Die weiteren Ergebnisse vom letzten Spieltag: Leipzig - Schalke 4:2, Union - Bremen 1:0, Bochum - Leverkusen 3:0, Frankfurt - Freiburg 2:1, Stuttgart - Hoffenheim 1:1, Mönchengladbach - Augsburg 2:0 und Wolfsburg - Hertha 1:2.

In der Tabelle folgen damit hinter dem Vizemeister Borussia Dortmund auf den weiteren Champions-League-Plätzen Leipzig und Union Berlin, auf Europa-League-Platz fünf kommt der SC Freiburg, in der Conference-League-Qualifikation ist über Position sechs Bayer Leverkusen, und ebenfalls europäisch kann Eintracht Frankfurt als Siebter mitspielen. Neben den bereits als Absteiger feststehenden Herthanern steigt auch Schalke als 17. direkt in die zweite Liga ab, auf Relegationsplatz 16 ist der VfB Stuttgart, der den wohl gegen den HSV oder Heidenheim um den Klassenerhalt kämpfen muss. Die Positionen acht bis 15 belegen in dieser Reihenfolge Wolfsburg, Mainz, Mönchengladbach, Köln, Hoffenheim, Bremen, Bochum und Augsburg.

Quelle: dts Nachrichtenagentur