2. Bundesliga: Köln vergrößert Magdeburger Sorgen

Der 1. FC Köln hat zum Abschluss des 17. Spieltags den 1. FC Magdeburg mit 3:0 geschlagen.

Die Rollen vor der Partie waren klar verteilt: Während die Kölner den Anschluss an den Herbstmeister HSV halten wollten, zählte für die Magdeburger jeder Punkt gegen den Abstieg.



Trotz anfänglicher Probleme wurde der 1. FC Köln seiner Favoritenrolle gerecht und konnte in der 33. Spielminute durch den umtriebigen Cordoba die Führung erzielen. In der zweiten Hälfte drehten die Kölner endgültig auf und zeigten, warum sie ligaweit die mit Abstand gefährlichste Offensive besitzen. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte traf Drexler per Kopf zum 2:0. In der Nachspielzeit durfte dann auch noch Toptorjäger Terodde seinen bereits 21. Saisontreffer bejubeln.



Köln bleibt damit erster HSV-Jäger. Magdeburg rangiert nun auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur